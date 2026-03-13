Com investimento de R$ 12 milhões, Jorge Seba autoriza conclusão do Novo Paço Municipal 

A obra iniciada em 2016 enfrentou uma série de entraves e atrasos; contudo, agora está prevista para ser concluída em cerca de um ano e meio, sendo entregue no calendário de comemorações dos 90 anos de Votuporanga.

Jorge Honorio

O prefeito Jorge Seba (PSD) assinou, na manhã desta quinta-feira (12.mar), a ordem de serviço para execução da última etapa das obras do Novo Paço Municipal, investimento de R$ 12.015.800,62 que permitirá concluir a estrutura civil do prédio. Após a conclusão, a iniciativa representará um avanço importante para a modernização da administração pública e para a reorganização dos serviços oferecidos à população.

No ato, marcaram presença o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB); o presidente da Câmara, Daniel David (MDB), acompanhado dos vereadores Marcão Braz (PP), Emerson Pereira (PSD), Sargento Marcos Moreno (PL) e Ricardo Bozo (Republicanos). Também acompanharam o vice-prefeito Luiz Torrinha (PL), a primeira-dama Rose Seba, e demais secretários e servidores municipais.

“Este é um patrimônio do município e não tenho dúvida de que vai representar um salto de qualidade não apenas no serviço público, mas também nas questões urbanísticas e arquitetônicas da cidade. Estamos falando de uma região que vive um momento de grande expansão e valorização”, afirmou o prefeito Jorge Seba.

“Acompanhar esse processo desde o planejamento até agora, na fase final da obra, é motivo de grande orgulho. Encontramos um prédio com a obra paralisada por muito tempo, mas assumimos a responsabilidade de retomar e concluir esse projeto”, emendou o chefe do Executivo municipal, ao se recordar de sua participação no planejamento inicial do projeto, quando foi convidado pelo então prefeito Junior Marão para iniciar os estudos que deram origem ao novo complexo administrativo.

O Novo Paço Municipal teve obras iniciadas em abril de 2016, e inicialmente, foi orçado em R$ 12,8 milhões, com prazo de entrega em até oito meses. Entretanto, enfrentou uma série de entraves e atrasos, vindo a receber seus primeiros ocupantes somente em agosto de 2025, ao se tornar sede da Secretaria Municipal da Saúde. A mudança garantiu uma economia anual de R$240 mil em aluguéis e marcou o início da funcionalidade do novo prédio público.

Contudo, apesar de suntuoso e moderno por fora, o prédio localizado na Avenida Sebastião Vaz de Oliveira, no Jardim Baldissera, segue inacabado a partir do pavimento térreo. Os demais andares seguem estruturados em ferro e concreto.

A etapa autorizada, com previsão para ser entregue em cerca de um ano e meio, prevê a conclusão dos quatro pavimentos semelhantes ao já executado, permitindo finalizar toda a parte civil do prédio. Na sequência, será realizada a fase de mobiliário e preparação dos ambientes administrativos.

A expectativa da administração é que o Novo Paço Municipal esteja concluído junto a outros investimentos importantes naquela área como, por exemplo, o shopping e o Senac.

Na oportunidade, o prefeito Jorge Seba destacou o simbolismo do projeto no ano em que o município se aproxima da celebração de seus 90 anos de fundação.