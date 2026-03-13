FPF troca desafio de vídeo por VAR no quadrangular do Paulistão A2 

Entidade substitui sistema e diz que mudança traz mais precisão às decisões da arbitragem.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) informou na noite desta quarta-feira (11.mar) a alteração no modelo de revisão de lances para o quadrangular da Série A2 do Campeonato Paulista. Anteriormente, a entidade havia definido o desafio de vídeo como ferramenta para auxiliar a arbitragem nesta etapa da competição. Os oito clubes já foram informados sobre a mudança, que é válida também para as fases semifinal e final.

Segundo nota da FPF, a opção pelo VAR é um “upgrade”, já que trata-se de uma “ferramenta mais precisa e já utilizada nas principais competições brasileiras e internacionais (…) contribuindo para decisões mais precisas e mais segurança nas partidas”.

Os primeiros jogos da Série A2 com VAR acontecem neste sábado. As equipes se enfrentam em turno e returno dentro da própria chave e os dois melhores de cada lado avançam para as semifinais, disputadas entre 1ºx4º e 2ºx3º, conforme classificação geral.

Nesta etapa, os oito melhores da primeira fase foram divididos em duas chaves. O Grupo A conta com Água Santa, Ituano, Votuporanguense e XV de Piracicaba. O Grupo B tem Ferroviária, São José-SP, Juventus-SP e Sertãozinho.

1ª rodada

Sábado (14), 17h: XV de Piracicaba x Água Santa (Ulisses TV e Metrópoles Esportes)

Sábado (14), 18h, Arena Plínio Marin: Votuporanguense x Ituano (Metrópoles Esportes)

Ingressos à venda para CAV x Ituano

Os ingressos para CAV x Ituano custam R$ 30,00 (Setor 1 – Área Coberta) e R$ 20,00 (Setor 2 – Geral e Setor Visitante) já estão disponíveis nos pontos de vendas e pela internet, por meio do Guichê Web. Confira abaixo os pontos de venda:

Scapin Celular

Polizeli Parafusos

Victors Celulares (Pacaembu e Padre Izidoro Cordeiro Paranhos)

Clínica do Pescador

Arena Plínio Marin

Após o compromisso contra o Ituano, a Pantera Alvinegra pega a estrada para dois duelos fora da Toca: quarta-feira (18), às 18h, contra o Água Santa; e quarta-feira (25), às 20h15, novamente contra o XV de Piracicaba, no Barão de Serra Negra.