CAV apresenta atletas das categorias Sub-15 e Sub-17 

Jovens talentos iniciam preparação para o Campeonato Paulista de Base 2026 e reforçam projeto de formação do clube.

O Clube Atlético Votuporanguense realizou, na tarde desta segunda-feira (9.mar), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, a apresentação oficial dos atletas das categorias Sub-15 e Sub-17 que irão representar o clube nas competições do Campeonato Paulista de Base 2026. O encontro marcou o início da preparação das equipes que disputarão o estadual, cuja estreia está prevista para o dia 25 de abril.

A apresentação foi conduzida pelo gerente de futebol do CAV, Rogério Fernandes, que destacou a importância do comprometimento com o trabalho e apresentou as diretrizes do clube para a temporada. Durante o encontro também foram repassadas informações sobre a programação do departamento de futebol, metodologia de treinamento e a estrutura das comissões técnicas que acompanharão o desenvolvimento dos jogadores ao longo do ano.

Após a reunião inicial, os atletas já iniciaram as atividades de preparação. A partir desta semana, os treinamentos passam a ocorrer diariamente no período da tarde, marcando o começo oficial da caminhada das equipes rumo ao campeonato estadual.

Durante a apresentação, Rogério Fernandes ressaltou o momento especial vivido pelo clube e a relevância do trabalho desenvolvido nas categorias de base do CAV.

“O Votuporanguense vive um ano muito importante dentro e fora de campo. Nosso trabalho na base é sério e tem mostrado resultados concretos. Após a Copinha, conseguimos encaminhar alguns atletas para o futebol profissional, como o Vytor Galdino, que foi para o Grêmio de Porto Alegre, o Gabriel, que seguiu para o América-MG, e o Yago Moreira, que foi para o Galo Maringá, entre outros jogadores. Isso mostra que aqui existe oportunidade para quem trabalha, se dedica e acredita no próprio sonho”, afirmou Rogério Fernandes.

O presidente do clube, Edilberto Fiorentino – Caskinha, também destacou a importância da chegada dos novos atletas e do fortalecimento do projeto de formação do Votuporanguense. Segundo ele, o investimento nas categorias de base é um dos pilares do planejamento esportivo do clube.

“Cada atleta que chega aqui inicia uma caminhada importante no futebol. O Votuporanguense acredita na força da base e investe para dar estrutura, acompanhamento e oportunidades para esses jovens. Queremos formar atletas e também cidadãos, sempre carregando o DNA do CAV, que é trabalho, disciplina e respeito”, destacou Caskinha.

O Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17 tem início marcado para o dia 25 de abril e reúne equipes de todo o estado, sendo uma das principais vitrines do futebol de base do país.

Para os jovens atletas que vestirão a camisa alvinegra nesta temporada, a apresentação representa mais do que o começo de uma preparação esportiva, marca o início de uma jornada construída com dedicação, aprendizado e sonhos.

Na Arena Plínio Marin, onde tantas histórias já foram escritas pelo Votuporanguense, uma nova geração começa agora a dar seus primeiros passos no futebol. Para muitos deles, este é o início de um sonho.