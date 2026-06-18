Votuporanga conquista 1º lugar em ranking nacional de governança municipal 

Município alcançou a melhor classificação nacional entre cidades com mais de 100 mil habitantes; prefeito Jorge Seba (PSD) receberá premiação em evento que reunirá gestores de todo o país.

Votuporanga/SP conquistou o primeiro lugar entre os municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes no Índice CFA de Governança Municipal (IGM/CFA) 2026, consolidando-se como referência nacional em gestão pública, equilíbrio fiscal e qualidade dos serviços oferecidos à população.

Com nota geral de 8,33, a cidade liderou o Grupo 8, composto por municípios de maior porte das cidades avaliadas, alcançando a melhor classificação no levantamento promovido pelo Conselho Federal de Administração (CFA), uma das mais relevantes ferramentas de avaliação da administração pública brasileira.

No ranking do grupo, Votuporanga figura em 1º lugar seguido de: Jundiaí/SP, Indaiatuba/SP, Brusque/SC, Jaraguá do Sul/SC, Joinville/SC, Catanduva/SP, São Bernardo do Campo/SP, Toledo/PR, Francisco Beltrão/PR, entre outras.

O resultado garantiu ao prefeito Jorge Seba (PSD) convite para participar da cerimônia nacional de premiação do IGM/CFA durante o Summit Cidades 2026, considerado um dos principais eventos do país voltados à inovação, desenvolvimento territorial e aprimoramento da gestão pública. A solenidade será realizada no próximo dia 23 de junho, em Florianópolis/SC, reunindo autoridades, gestores públicos e lideranças de todo o Brasil.

O reconhecimento é concedido em razão da “excelência da gestão pública municipal” e dos resultados alcançados em governança, eficiência administrativa e qualidade dos serviços prestados à população.

Destaque em finanças, gestão e desempenho

O levantamento avalia três grandes dimensões da administração municipal: Finanças, Gestão e Desempenho.

Na dimensão Desempenho, Votuporanga registrou a expressiva nota 8,90, a mais alta entre as três dimensões avaliadas. Entre os destaques estão a nota 10 em indicadores da área da saúde, devidos aos elevados índices de cobertura da atenção básica e vacinação. O resultado reflete avanços concretos em áreas essenciais para a população, como educação, saúde, saneamento, meio ambiente, segurança e políticas de vulnerabilidade social.

Em Gestão, a cidade alcançou nota 8,38, resultado impulsionado por indicadores relacionados ao planejamento governamental, à transparência administrativa e à gestão de colaboradores, demonstrando maturidade institucional e compromisso com as boas práticas da administração pública.

Já em Finanças, Votuporanga obteve nota 7,69, com destaque para os indicadores de responsabilidade fiscal, equilíbrio previdenciário e controle dos gastos públicos, evidenciando a solidez financeira do município e sua capacidade de investir sem comprometer a sustentabilidade das contas públicas.

Reconhecimento nacional

Promovido pelo Conselho Federal de Administração, o Índice CFA de Governança Municipal avalia milhares de municípios brasileiros a partir de indicadores oficiais de diferentes bases de dados governamentais, medindo a capacidade das administrações municipais de transformar recursos públicos em resultados efetivos para a população.

O reconhecimento conquistado por Votuporanga reforça o posicionamento do município entre as cidades que mais se destacam no país pela eficiência da gestão pública, pela responsabilidade na condução das finanças e pela entrega de políticas públicas capazes de gerar desenvolvimento e qualidade de vida para a população.