Neymar tenta encarar maratona de jogos pelo Santos após nove meses 

Craque terá quatro jogos na Vila Belmiro em um espaço de duas semanas; última vez que teve sequência similar foi em julho de 2025.

O Santos aposta em um Neymar com o “tanque cheio” para encerrar o mau momento na temporada e tentar embalar nas três frentes que ainda tem em disputa: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

Para isso, o técnico Cuca preservou o craque na derrota para o Deportivo Cuenca, do Equador, na estreia da Copa Sul-Americana. O jogador permaneceu no CT Rei Pelé aprimorando a forma física.

O desejo do treinador é contar com o camisa 10 na maratona de jogos que o Peixe terá até a pausa no calendário por causa da Copa do Mundo.

O primeiro desafio terá uma sequência de quatro jogos na Vila Belmiro. A expectativa é de que Neymar possa estar em campo contra Atlético-MG (dia 11 de abril), Deportivo Recoleta (dia 14), Fluminense (dia 19) e Coritiba (dia 22).

A última vez que o craque encarou uma sequência dessas em um curto espaço de tempo foi em julho do ano passado. Agora, o ídolo santista busca repetir o feito e ter um bom desempenho para ainda manter vivo o sonho de ser chamado pelo técnico Carlo Ancelotti para o Mundial.

À época, Neymar também teve um período para se preparar para a maratona de jogos. O calendário brasileiro havia sido paralisado para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Depois de vencer o Fortaleza, no dia 12 de junho, o Santos só voltou a campo contra o Flamengo, em 16 de julho.

A partida disputada na Vila Belmiro foi marcante para Neymar, que teve um bom desempenho e fez o gol da vitória do Peixe.

Entretanto, o jogo também teve polêmica. O craque discutiu com torcedores do Santos para defender o zagueiro Danilo, do Flamengo, que atuou e conquistou títulos com a camisa do Peixe.

A sequência, contudo, foi de oscilação em campo. Contra o Mirassol no dia 19 de julho, fora de casa, o craque teve atuação discreta. O ídolo ficou marcado por rebater provocações da torcida rival ao pedir silêncio, mostrar as estrelas acima do escudo do time, referentes aos títulos mundiais do Peixe, e fazer um sinal de “pequeno” na direção dos torcedores do Mirassol.

Já contra o Internacional, no dia 23 de julho, na Vila Belmiro, Neymar teve os dois lados. Em campo, se movimentou bastante e quase evitou a derrota do Santos, mas acabou parando em Rochet.

O camisa 10 chegou a comemorar um possível gol, mas o VAR demonstrou que o goleiro do Colorado segurou a bola antes de ela cruzar a linha.

Fora da partida, novos embates com a torcida. Só que, desta vez, o bate-boca foi com um torcedor do próprio Santos.

O último jogo da sequência foi contra o Sport, novamente longe de casa, em 26 de julho. Neymar foi o principal organizador do Peixe no empate contra os pernambucanos. Em campo, o time teve problemas por conta da expulsão do volante Tomás Rincón no fim do primeiro tempo.

Depois desta maratona de jogos, Neymar ainda seguiu por mais três partidas como titular. Contudo, esses jogos foram disputados com um intervalo maior de tempo entre eles: Juventude (4 de agosto), Cruzeiro (10 de agosto) e Vasco (17 de agosto).

A série foi interrompida após Neymar receber o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Vasco, que o deixou suspenso para o duelo contra o Bahia.

*Com informações do ge