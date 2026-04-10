Falece Ana Pavan Ferreira, aos 92 anos 

Faleceu na noite desta quinta-feira (9.abr), a senhora Ana Pavan Ferreira, aos 92 anos. Tradicional moradora da Avenida Francisco Villar Horta, no bairro do Café, em Votuporanga/SP.
Sra. Ana deixou os filhos: Antonio Donizete Pereira, José Aparecido Pereira, Maria Aparecida Pereira Bogaz, Maria do Carmo Pereira Ferrarez e Ana Paula Pereira dos Santos; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.
Seu sepultamento ocorreu às 17h, nesta sexta-feira (10), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.