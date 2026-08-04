Dupla furta carro oficial da Prefeitura de Aspásia, arromba loja, capota durante fuga e acaba presa

Suspeitos usaram um macaco hidráulico retirado do veículo oficial para invadir um comércio em Urânia/SP. Eles foram presos em flagrante.

Dois homens foram presos em flagrante após furtarem um carro oficial da Prefeitura de Aspásia/SP e capotarem o veículo durante a fuga, na vicinal Scapin neste domingo (2.ago).

Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos furtaram o carro que estava adesivado e, depois da tentativa de atropelamento, seguiram até Urânia/SP, onde arrombaram uma loja usando um macaco hidráulico retirado do próprio automóvel e invadiram o comércio.

Os objetos furtados na loja, no entanto, não foram divulgados pela polícia. Depois do crime, continuaram a fuga, mas perderam o controle da direção e capotaram o veículo. O carro parou com as rodas para cima e ficou totalmente danificado.

Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à Central de Polícia Judiciária de Jales/SP. O veículo oficial foi apreendido e devolvido ao representante da Prefeitura de Aspásia.

As circunstâncias do furto do carro são desconhecidas e serão investigadas.