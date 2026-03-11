Neymar desabafa após ficar fora de jogo que terá Ancelotti no estádio: “Muito complicado ser eu” 

Técnico da Seleção estará na partida do Santos contra o Mirassol, mas o atacante foi cortado por causa de dores musculares: “Tenho que ter saco para aturar vocês”, disse.

Neymar usou uma rede social para desabafar depois de ter confirmada sua ausência na partida do Santos contra o Mirassol, nesta terça-feira, às 21h30, no Maião, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Ele sente dores musculares e não poderá se visto in loco pelo técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, que estará no estádio do interior de São Paulo.

O craque teve 12 dias de preparação para o jogo de terça-feira, mas, em vários treinos, fez apenas trabalhos físicos e não participou de táticos, retomando a rotina normal apenas no último domingo.

“Já que tem muita gente criando teorias sobre o que está acontecendo comigo: não está acontecendo nada. Se eu jogo machucado, como falaram no ano passado, eu estou errado. Se eu penso só em mim, estou errado. Se eu me poupo, estou errado. Se eu jogo com uma dor ou algo que possa agravar, estou errado. Está complicado, hein? Muito difícil acertar, cara. Muito difícil, muito difícil agradar todo mundo.”

“O que mais me surpreende, quer dizer, não me surpreende, são as pessoas, essa gente aí que parece que está ao meu lado todos os dias e começa a inventar histórias, a falar isso, como se fosse a maior verdade do mundo, como se os caras fossem os donos da razão. É muito complicado ser eu, nossa senhora. Tenho que ter saco para aturar vocês, viu?”, disse Neymar.

O Santos argumenta que não há lesão no jogador e que a decisão de poupar foi tomada em comum acordo com a comissão técnica. Decisão essa que já teria sido sacramentada há alguns dias, mesmo com o retorno do jogador às atividades táticas.

A ausência de Neymar na lista de relacionados do Santos para o jogo foi recebida com surpresa e frustração pela CBF e pelo treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, que vai ao interior paulista acompanhar o jogo e gostaria de ver o camisa 10 atuando.

Mais do que isso: ser poupado do jogo pode custar a Neymar a convocação do próximo dia 16 de março. Ancelotti não terá tempo para vê-lo como imaginava e, neste momento, é improvável que coloque o nome do jogador na lista final para os amistosos do fim do mês contra França e Croácia.

Até a convocação, em 16 de março, Neymar atuará apenas contra o Corinthians, no próximo domingo, quando o italiano estará ocupado vendo Botafogo x Flamengo, no Nilton Santos. A CBF vai designar apenas os assistentes Mino Fulco, Franchesco Mauri e Bruno Baquete, além do preparador de goleiros Taffarel, para o clássico alvinegro na Vila Belmiro.

De acordo com o Santos, o meia-atacante voltará a ficar à disposição no fim de semana, para enfrentar o Corinthians, pela sexta rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro, véspera da apresentação da lista final para os amistosos.

O Brasil vai enfrentar a França e a Croácia em 26 e 31 de março, respectivamente. Depois disso, em maio, Ancelotti vai fazer a convocação final para a Copa do Mundo.

