Unifev participa do Conecta Mulher na Concha Acústica

Evento em comemoração ao Dia da Mulher, promovido pelo Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, teve atendimentos do curso de Enfermagem da Instituição.

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a Unifev esteve presente na manhã da última sexta-feira (6.mar) na quinta edição do Conecta Mulher, evento promovido pelo Fundo Social de Solidariedade (FSS) da Prefeitura de Votuporanga, realizado na Concha Acústica.

A iniciativa integrou a programação especial do município e ofereceu uma série de serviços gratuitos à população nas áreas de saúde, esporte, assistência social, educação, cultura, entre outras.

Durante o evento, estudantes do curso de Enfermagem realizaram atendimentos às participantes, oferecendo orientações sobre a prevenção ao câncer de colo de útero e de mama, além de verificação da pressão arterial e exame de glicemia capilar.

Para a coordenadora da graduação, Profa. Ma. Rosana Aparecida Benetoli Duran, a participação em atividades como essa fortalece tanto o lado social quanto acadêmico dos alunos: “Ações voltadas à promoção da saúde e do bem-estar da população são fundamentais para estreitar o vínculo com a comunidade e reforçar os conhecimentos adquiridos em sala de aula”, concluiu.

