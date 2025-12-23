CEO de empresa de 1º foguete comercial do Brasil pede desculpas por explosão

Kim Soo-jong, CEO da Innospace, anunciou investigação minuciosa sobre circunstâncias da anomalia em lançamento.

O CEO da Innospace, responsável pelo lançamento do primeiro foguete comercial da História do Brasil, pediu “profundas” desculpas pela empresa privada sul-coreana não ter conseguido concluir a tarefa com sucesso. Numa carta aos acionistas divulgada nesta terça-feira, Kim Soo-jong lamentou a explosão e o fato de não ter correspondido plenamente às expectativas dos acionistas, que confiaram e apoiaram o projeto. Ele também anunciou uma investigação “minuciosa” sobre a operação.

Segundo Soo-jong, o HANBIT-Nano decolou normalmente da base de lançamento e iniciou, conforme o planejado, a manobra de inclinação para inserção orbital. O motor do primeiro estágio operou normalmente, mas, na sequência, houve uma “anomalia”.

“No entanto, aproximadamente 30 segundos após o lançamento, uma anomalia foi detectada na aeronave. Seguindo os protocolos de segurança, foi tomada a medida de queda do veículo dentro da zona de segurança terrestre. Consequentemente, a missão foi encerrada e houve a ocorrência de chamas devido ao impacto com o solo após a queda”, disse o CEO, na carta.

A missão deste dia, segundo ele, tinha como objetivo colocar em órbita terrestre baixa (LEO), a uma altitude de 300 km, cinco satélites de clientes e três cargas úteis experimentais não separáveis. Devido à falha técnica, o alcance da órbita não foi concretizado. Felizmente, ele ponderou, “os sistemas de segurança funcionaram conforme o projetado, e não houve vítimas nem danos adicionais aos arredores”.

O CEO afirmou que a empresa trabalha em conjunto com as autoridades brasileiras para conduzir uma investigação detalhada sobre a causa da falha.

“Embora este voo não tenha alcançado o resultado esperado, obtivemos uma grande quantidade de dados valiosos (…) Esses dados serão amplamente utilizados para melhorias técnicas, aumento da confiabilidade e aperfeiçoamento do design, servindo como base essencial para os próximos lançamentos”, ressaltou Soo-jong.