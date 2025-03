100º implante coclear do SUS no Hospital de Base marca nova conquista no tratamento de deficiências auditivas

O processo para o implante coclear no Hospital de Base é simples e acessível a todos, uma vez que o atendimento é realizado integralmente pelo SUS.

“Durante um mês eu não conseguia ouvir o miado dos meus gatos, nem o cantar dos meus galos, nem meus cachorros latindo. Quando minha audição estiver 100%, a primeira coisa que eu vou ouvir será um louvor em agradecimento a Deus. Agora, voltar a ouvir minha própria voz, para mim, é uma alegria muito grande”.

Foi com essas palavras que Suilene Costa, paciente de 58 anos, moradora de Olímpia/SP, celebrou a ativação de seu implante coclear realizado, nesta quinta-feira (27.mar), no Hospital de Base (HB), de São José do Rio Preto/SP. Para os profissionais presentes, foi uma dupla celebração: pela reabilitação da paciente e por ter sido este o centésimo procedimento em pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) realizado pela instituição. Suielene perdeu a audição bilateralmente após sofrer complicações de uma meningite em outubro de 2024 e hoje está voltando a ouvir.

Quando a paciente chegou ao hospital no início de 2025, em busca de uma solução para sua perda auditiva. Após uma análise cuidadosa da cóclea e a realização de exames especializados, foi constatado que a meningite, doença que causa inflamação nas meninges do cérebro e da medula espinhal, pode levar à ossificação da cóclea, condição que impede a colocação do implante coclear. Em fevereiro de 2025, a paciente foi submetida à cirurgia para implantação do dispositivo, mas devido à ossificação da cóclea de um dos ouvidos, o médico conseguiu inserir os eletrodos apenas de um lado. A cirurgia foi um sucesso e a ativação do implante aconteceu nesta quinta-feira (27).

O Dr. Luciano Maniglia, médico otorrinolaringologista falou da emoção e alegria ao vivenciar os ganhos dos pacientes. “Para mim é o momento mais emocionante, ver o paciente que não escutava nada, voltar a ouvir, escutar, é a parte mais gratificante. A perda auditiva está entre os quatro problemas de saúde que mais prejudicam a qualidade de vida e hoje, felizmente, conseguimos tratar todos os tipos de perdas auditivas no Hospital de Base, uma vez que temos equipe multidisciplinar altamente capacitada para atender com excelência esses pacientes”

O implante coclear, indicado para pacientes com perda auditiva severa ou profunda, vai muito além de um simples aparelho auditivo, que apenas amplifica o som. Ele atua diretamente estimulando o nervo auditivo do paciente, permitindo que o cérebro interprete os sinais sonoros, tornando a audição possível. Em casos como o de Suilene, que não obtêm respostas satisfatórias com aparelhos convencionais, o implante representa uma nova chance de comunicação e inclusão social.

O processo para o implante coclear no Hospital de Base é simples e acessível a todos, uma vez que o atendimento é realizado integralmente pelo SUS. Pacientes com suspeita de perda auditiva severa ou profunda podem preencher um formulário disponível no site do hospital, e o caso será avaliado por uma equipe multiprofissional. A partir dessa avaliação, o paciente é encaminhado para os procedimentos necessários.

O Hospital de Base se destaca como importante centro na realização de implantes cocleares, trazendo esperança e qualidade de vida para muitos pacientes que enfrentam a deficiência auditiva. O sucesso do centésimo implante reafirma o compromisso da instituição com a inovação, o atendimento humanizado e o acesso à saúde de qualidade para todos.

Hospital de Base agiliza procedimentos de implante coclear

O HB disponibiliza um formulário no site da instituição (www.hospitaldebase.com.br), no banner principal do site, para qualquer paciente que tenha perda auditiva severa ou profunda, cujo aparelho auditivo convencional já não surte efeito, para que seja feito o procedimento no hospital. A faixa etária abrange desde crianças até idosos. Basta preencher os dados do cadastro, submeter o exame comprobatório da perda auditiva, para que a equipe multiprofissional do HB avalie e entre em contato para que o paciente possa realizar o implante coclear no Hospital de Base.

