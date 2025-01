Canto Coral, violoncelo, teatro e dança: Escola Municipal de Artes realiza inscrições para cursos gratuitos

Ao todo são ofertadas mais de 70 vagas; aulas têm início no dia 3 do próximo mês.

A Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito'”, mantida pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, está com inscrições abertas para cursos gratuitos musicais e artísticos. As vagas variam entre os períodos da manhã, tarde e noite, a depender da escolha do curso, e as aulas iniciam na segunda-feira, dia 3 de fevereiro.

Na área musical, as aulas de Canto Coral ocorrerão às segundas-feiras, das 18h às 21h, e o curso está com 30 vagas em aberto; e as aulas de Violoncelo têm 10 vagas nos períodos da manhã e tarde. Podem se inscrever alunos com idade a partir dos 14 anos.

Na área artística, terá curso de teatro, que está com 10 vagas abertas para turma de 10 a 14 anos, às quartas-feiras, às 19h; e turma para maiores de 15 anos, com 10 vagas, às terças-feiras, também às 19h. Já o Kpop, terá aulas às quartas-feiras, das 18h às 19h, com 10 vagas, e podem se inscrever alunos a partir dos 14 anos.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 10 de fevereiro ou enquanto houver vagas, de modo presencial na secretaria da Escola Municipal de Artes, localizada na Rua São Paulo, número 3.546 (Patrimônio Novo), anexa à Concha Acústica, local onde acontecem as aulas, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. Será necessário que os interessados menores de 18 anos estejam acompanhados por pais ou responsáveis e todos portando documentos pessoais.

Para mais informações, acessar o site da Prefeitura ou entrar em contato pelo telefone (17) 3422-4288.