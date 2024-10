Neoenergia Elektro é considerada a melhor empresa para trabalhar no interior de SP

Levantamento foi feito pela consultoria global Great Place To Work® (GPTW) por meio de pesquisa de opinião entre os colaboradores.

A Neoenergia Elektro conquistou a primeira posição na categoria Grande Empresa do Interior de São Paulo no prêmio Great Place to Work (GPTW) São Paulo 2024. A entrega da premiação ocorreu na noite de terça-feira (29), no Tokyo Marine Hall, em São Paulo. O prêmio, que avalia as práticas de gestão de pessoas e o ambiente organizacional, destacou a Neoenergia Elektro pela sua cultura de inclusão, inovação e compromisso com o desenvolvimento sustentável. A certificação foi dada pela consultoria global GPTW depois de aplicar uma pesquisa de opinião entre os colaboradores em março passado. As perguntas avaliaram dimensões como credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem na empresa.

“O reconhecimento pelo Great Place to Work (GPTW) é resultado direto de políticas que colocam os colaboradores no centro das decisões. A Neoenergia Elektro mantém iniciativas de apoio à saúde mental, oferece um modelo de trabalho híbrido e incentiva o desenvolvimento por meio de programas de capacitação, bolsas de estudo e atividades de mentoria, valorizando o potencial humano em um mercado que exige adaptação e inovação constantes”, afirma Gisele Marolla Chiovetto, gerente de Pessoas e Organização da Neoenergia Elektro.

Nesta edição do prêmio, 1.147 empresas participaram da pesquisa. A Neoenergia Elektro já foi considerada cinco vezes consecutivas (2013, 2014, 2015, 2016 e 2017), a Melhor Empresa para Trabalhar no País pela pesquisa Great Place to Work, na categoria Grande Porte (com mais de 1.000 funcionários). Depois de ter alcançado o feito inédito de conquistar o conceito 100%, a concessionária também foi consagrada na categoria Legends, para empresas que se tornam hors concour.

“Essa é uma conquista de todos os colaboradores da Neoenergia Elektro. Nossa empresa é um lugar onde as pessoas podem realizar seus sonhos e, acima de tudo, são felizes”, comemora Antônio Casanova, diretor-presidente da Neoenergia Elektro.

Com sede em Campinas, a Neoenergia Elektro integra o segundo maior grupo do Brasil em número de consumidores, a Neoenergia, atendendo a cerca de 34 milhões de pessoas. Além da Neoenergia Elektro (SP/MS), a empresa é composta por mais quatro distribuidoras: Neoenergia Brasília (DF), Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Cosern (RN) e Neoenergia Pernambuco (PE). Somente no estado de São Paulo, emprega quase 4 mil colaboradores, número que chega a 16 mil em todo o Brasil. Este ano, a Neoenergia entrou para o ranking nacional na 17ª posição dentre 175 companhias listadas.

Sobre a pesquisa GPTW

Realizada desde 1997 no Brasil, a pesquisa Great Place To Work® (GPTW), impacta cerca de 12 milhões de pessoas todos os anos em 97 países, envolvendo cerca de 10 mil empresas. A missão da GPTW é construir uma sociedade melhor transformando cada organização em um “grande lugar para trabalhar”.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3