Líder comunitário é preso suspeito de estuprar irmãs crianças em Rio Preto 

Prisão ocorreu na manhã desta quarta-feira (30). Irmãs, de 6 e 9 anos à época, relataram crimes à polícia.

Um líder comunitário de 77 anos foi preso preventivamente suspeito de estuprar duas irmãs, de 7 e 9 anos à época, em São José do Rio Preto/SP. A prisão ocorreu na manhã desta quarta-feira (30.out).

Segundo a Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), os estupros ocorriam na casa do suspeito, no bairro Nova Esperança. Ainda conforme a polícia, o suspeito atraía as vítimas, enquanto a mãe das crianças se ausentava para trabalhar.

As investigações apontaram que, com a justificativa de ser um amigo próximo da família e líder comunitário do bairro, aproveitava a proximidade para ganhar a confiança das meninas e de seus familiares.

Conforme as investigações, ele também utilizava o celular para desviar a atenção do irmão das meninas. Durante o depoimento, as vítimas descreveram com detalhes os abusos sofridos, informou a polícia.

A ocorrência foi registrada como estupro de vulnerável.

*Com informações do g1

