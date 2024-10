Festival de Natação e Campeonato de Carrinho de Rolimã agitam o Colégio Unifev

Eventos ocorreram no último sábado (26) e reuniram alunos, familiares, amigos, professores e colaboradores da escola em uma manhã de muita diversão.

No último sábado, dia 26, o Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária foi palco do 3º Festival de Natação do Colégio Unifev, onde familiares e amigos puderam apreciar as habilidades de natação dos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais. O evento contou com a participação de 137 atletas, que receberam medalhas ao final do desafio, demonstrando seu empenho nas diversas modalidades, como borboleta, costa, peito e crawl.

Sob a orientação dos docentes Prof. Esp. Antônio Benjamin da Silva (Toninho) e Profa. Esp. Adriana Cristina Gratão Cabral, além da presença da coordenadora Profa. Esp. Renata Pasini Fuentealba e da diretora da escola, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes, o festival se destacou não apenas pelo desempenho, mas também pelo incentivo ao esporte como um projeto extracurricular essencial no desenvolvimento dos alunos. “Essas aulas trazem diversos benefícios, como a melhora da coordenação motora, foco, concentração e superação de desafios, além de promover a socialização. Estamos dedicados a oferecer uma formação completa aos nossos alunos”, destacou Adriana. Simultaneamente, os alunos dos 7º anos participaram de uma manhã de integração na Rua Albano Otterço, atrás do Colégio Unifev, onde foi apresentado o projeto “Carrinho de Rolimã”. Coordenado pelo professor de Matemática Prof. Esp. Otacílio Donisete Franzini, o projeto envolveu a confecção e montagem dos carrinhos, agregando também a disciplina de Arte, sob a orientação da professora Profa. Dra. Janaina Cucato. “Cada carrinho representou um personagem, unindo criatividade e aprendizado”, explicou Franzini. O campeonato teve como objetivo fortalecer a dinâmica família-escola, proporcionando uma experiência de interação entre pais e filhos, além de incentivar os adolescentes a se desconectarem um pouco das telas e aproveitarem a natureza. “A participação dos pais na rotina dos filhos faz com que eles se sintam apoiados e motivados a aprender”, explicou a diretora Adriana. “Essas iniciativas evidenciam o compromisso do Colégio Unifev em promover não apenas o desenvolvimento acadêmico, mas também a formação integral e social de seus alunos, incentivando a prática esportiva e a convivência familiar”, ressaltou ela.

