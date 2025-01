Sebastião Ângelo Guidi Filho: da sala de aula da Unifev à linha de frente no combate à pandemia

Formado em Medicina pela Unifev, profissional de Sertãozinho/SP busca impactar a saúde da comunidade com dedicação e expertise.

Sebastião Ângelo Guidi Filho, natural de Sertãozinho/SP, tem 30 anos e carrega consigo uma história de dedicação à Medicina que começou ainda na infância. O sonho de se tornar médico, sempre apoiado pela família, se concretizou em 2020, quando ele se formou pela Unifev. Desde então, sua jornada tem sido marcada por desafios, conquistas e o compromisso em oferecer um atendimento humanizado à população.

Desde criança, ele sonhava com a carreira médica, e com muito esforço e apoio de seus familiares, conseguiu ingressar no curso de Medicina da Unifev. “Era um sonho desde criança, com apoio incondicional da minha família”, conta, destacando a importância do suporte familiar para a realização de sua trajetória.

Durante o curso, Sebastião teve a oportunidade de aprender com profissionais experientes, que o guiaram na construção do seu conhecimento técnico e prático. “Minha experiência durante o curso foi enriquecedora. Aprendi com profissionais excelentes que já estavam no campo há anos, sempre dispostos a ensinar todo e qualquer tipo de conteúdo”, relata.

O internato foi uma fase de grande aprendizado e vivência na prática. Sebastião atuou em várias áreas ambulatoriais e hospitalares, além de pronto atendimentos. Essa experiência consolidou seus conhecimentos e proporcionou uma base sólida sobre os fluxos de atendimento na rede pública e privada de saúde. “Foi um período em que pude aplicar o que aprendi em sala de aula e realmente entender o funcionamento dos serviços de saúde”, afirma.

Logo após a conclusão do curso, Sebastião ingressou imediatamente no mercado de trabalho, atuando na Estratégia Saúde da Família (ESF), além de realizar atendimentos em unidades de urgência e emergência. Seu compromisso com a saúde da comunidade se intensificou com a pandemia, em que atuou diretamente na linha de frente. Ele também foi preceptor do internato para alunos do 5º e 6º ano do curso de Medicina da Instituição, contribuindo na formação de novos profissionais.

Além de sua atuação direta na saúde, Sebastião investiu em sua formação contínua, realizando cursos de urgência e emergência da Abramurgem (Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência) e prestando, em 2024, a prova de título da Estratégia Saúde da Família, aguardando o resultado, que será divulgado em fevereiro.

Sebastião destaca que as dificuldades durante o curso sempre foram superadas com o apoio dos professores da Unifev, o que lhe deu uma base sólida para seguir sua carreira. “As dificuldades durante o curso sempre foram amparadas pelos professores que me proporcionaram um aprendizado consistente e de qualidade”, disse.

O Centro Universitário de Votuporanga, segundo ele, foi essencial para seu desenvolvimento profissional e pessoal. “A Instituição me forneceu uma base de ensinos muito forte, e me deixou mais seguro para atuar em diversas áreas”, revela, reforçando a importância da Unifev na sua formação.

Com uma carreira já consolidada, Sebastião se considera realizado tanto no aspecto pessoal quanto profissional. “Eu considero a graduação como a realização de um sonho, mas também como o caminho para realizar muitos outros. A medicina me permite impactar a vida das pessoas e isso é uma grande satisfação”, diz.

Para aqueles que desejam seguir a mesma profissão, Sebastião deixa um recado de incentivo: “Não desista. Apesar do caminho ser longo e repleto de responsabilidades, o retorno pessoal e profissional é maravilhoso”, finaliza.