Diagnóstico precoce e cirurgia de catarata preservam a visão e devolvem qualidade de vida

Cirurgias de catarata crescem 20,5% no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP entre 2023 e 2025; Hospital Municipal realiza mais de 3 mil cirurgias oftalmológicas no ano.

Com o aumento da expectativa de vida, os cuidados com a saúde ocular tornam-se cada vez mais importantes. Entre as doenças mais frequentes relacionadas ao envelhecimento está a catarata, principal causa de cegueira reversível no mundo. No Hospital de Base (HB), o acesso ao tratamento vem acompanhando essa demanda. Entre 2023 e 2025, o número de cirurgias de catarata aumentou 20,5%, passando de 1.523 para 1.835 procedimentos.

Celebrado em 10 de julho, o Dia da Saúde Ocular reforça a importância do diagnóstico precoce, especialmente entre pessoas com mais de 60 anos. No Complexo Funfarme, mantenedora pelo Hospital de Base e pelo Hospital Municipal Dr. Marcolino Domingo Braile (HM), o atendimento oftalmológico é realizado de forma que garante assistência especializada e amplia o acesso da população às cirurgias pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A catarata é caracterizada pela opacificação do cristalino, lente natural do olho responsável por focalizar as imagens. “Trata-se de um processo natural de envelhecimento da lente ocular. Entre os principais sintomas estão visão embaçada, aumento da sensibilidade à luz, dificuldade para enxergar contrastes e alterações na percepção das cores. Muitas pessoas acreditam que essas mudanças fazem parte do envelhecimento normal e acabam adiando a consulta com o oftalmologista, o que pode atrasar o tratamento”, explica a oftalmologista do Hospital de Base, Dra. Thaisa Barbosa.

Segundo a especialista, a cirurgia é o único tratamento capaz de reverter a doença. “O procedimento consiste na retirada do cristalino opacificado e na implantação de uma lente intraocular. É uma cirurgia rápida, segura e com altos índices de sucesso, permitindo que a maioria dos pacientes recupere a qualidade da visão e volte a realizar suas atividades com independência”, afirma.

Crescimento da produção amplia acesso ao tratamento

O aumento na oferta de cirurgias reflete o fortalecimento da assistência oftalmológica. Em 2023, foram realizadas 1.523 cirurgias de catarata no Hospital de Base. Em 2024, esse número subiu para 1.712 procedimentos, um crescimento de 12,4%. Já em 2025, a produção alcançou 1.835 cirurgias, alta de 7,2% em relação ao ano anterior. Somente no primeiro semestre de 2026, o Centro Cirúrgico Oftalmológico já contabilizou 967 procedimentos, mantendo ritmo semelhante ao registrado em 2025.

O Hospital Municipal Dr. Marcolino Domingo Braile também desempenha papel importante na ampliação da assistência oftalmológica. Em 2025, a unidade realizou 3.896 procedimentos cirúrgicos oftalmológicos, dos quais 61% foram destinados a pacientes com mais de 60 anos, faixa etária em que a catarata apresenta maior incidência.

Além da realização das cirurgias, o Complexo Hospitalar acompanha o paciente em todas as etapas do tratamento, desde o diagnóstico até o pós-operatório, garantindo assistência especializada, humanizada e segura.

O crescimento da produção é resultado de uma série de ações implantadas pela instituição, entre elas a reorganização da linha de cuidado em Oftalmologia, a realização de mutirões para redução das filas cirúrgicas, a inclusão da especialidade no Projeto Institucional de Eficiência Operacional e a reestruturação da ocupação das salas cirúrgicas. As medidas reduziram o intervalo entre o diagnóstico e o tratamento, otimizaram o uso da estrutura existente e ampliaram o acesso da população aos procedimentos especializados pelo SUS, contribuindo para o aumento da capacidade assistencial e para a redução das filas de espera.

Para o diretor executivo da Funfarme, Dr. Horácio Ramalho, os resultados refletem o compromisso permanente da instituição com uma assistência pública cada vez mais eficiente.

“Mais do que números, essas cirurgias representam pessoas que voltam a enxergar, recuperam sua independência e retomam atividades essenciais do dia a dia. O investimento em planejamento, tecnologia, qualificação das equipes e eficiência operacional permitiu ampliar o acesso ao tratamento e fortalecer a Oftalmologia como uma das áreas estratégicas do nosso Complexo Hospitalar. Esse é o compromisso da Funfarme: oferecer uma assistência cada vez mais resolutiva, humanizada e acessível para a população.”