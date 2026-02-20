Picadas de escorpião em crianças preocupam e reforçam alerta no verão

Pediatra Gabriela Marcatto afirma que calor e umidade favorecem a presença do animal em áreas urbanas; atendimento rápido é essencial para evitar complicações.

O aumento das temperaturas e das chuvas no verão tem reflexo direto no crescimento dos acidentes com escorpiões em áreas urbanas. Mais ativos nesse período, esses animais costumam sair de esconderijos como esgotos, entulhos e áreas com lixo acumulado, o que eleva o risco de contato dentro das residências. A situação exige atenção redobrada das famílias, especialmente quando envolve crianças, que são mais vulneráveis aos efeitos do veneno.

Segundo a pediatra Gabriela Marcatto, os quadros em pacientes infantis tendem a ser mais preocupantes. “A criança tem menor peso corporal, o que faz com que o veneno atue de forma mais intensa no organismo. Por isso, uma picada que em um adulto pode ser considerada leve, em uma criança pode evoluir rapidamente para um quadro moderado ou grave”, explica.

Dados do Ministério da Saúde mostram que os acidentes com escorpiões vêm aumentando no Brasil ano após ano. A espécie mais comum e também a mais perigosa é o escorpião-amarelo (Tityus serrulatus), responsável pela maioria dos casos graves. A médica alerta que os sintomas costumam surgir logo após a picada. “A dor é imediata, mas em crianças pequenas podem aparecer também vômitos, sudorese intensa, palidez, agitação e, em alguns casos, alterações cardíacas. Esses sinais indicam a necessidade de atendimento urgente”, afirma.

Diante de um acidente, a orientação é não perder tempo. “O ideal é levar a criança imediatamente a um serviço de saúde de referência. Lavar o local da picada com água e sabão é indicado, mas isso nunca deve atrasar a ida ao hospital”, reforça Gabriela Marcatto. Ela também destaca que procedimentos caseiros, como torniquetes ou aplicação de substâncias no local, não devem ser realizados.

Em Rio Preto, a Prefeitura ampliou recentemente os pontos de aplicação do soro antiescorpiônico, que agora está disponível no Hospital de Base/Hospital da Criança e Maternidade e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Jaguaré e Norte. A Secretaria Municipal de Saúde orienta que crianças de até 10 anos sejam encaminhadas diretamente a esses locais, garantindo maior agilidade no atendimento. Para adolescentes e adultos, a recomendação é procurar a unidade de saúde mais próxima para avaliação e, se necessário, encaminhamento.

Para a pediatra, a prevenção continua sendo o principal aliado das famílias. “Medidas simples no ambiente doméstico fazem diferença, como manter quintais e jardins limpos, evitar acúmulo de entulho e lixo, usar telas em ralos, vedar frestas em paredes e portas, além de revisar roupas e calçados antes de usá-los. Também é fundamental orientar as crianças a não colocarem as mãos em buracos, sob pedras ou em troncos”, destaca.

Gabriela também reforça que o uso de pesticidas não é recomendado. “Além de não serem eficazes, esses produtos podem expulsar o escorpião do esconderijo e aumentar o risco de acidentes dentro de casa”, alerta. Com informação, prevenção e atendimento rápido, os riscos podem ser reduzidos. “Quando falamos de crianças, o tempo é um fator decisivo. Procurar ajuda médica imediatamente pode salvar vidas”, conclui a pediatra.

