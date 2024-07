NED College lança programa de bolsas de estudos para intercâmbio na Irlanda

Interessados podem se inscrever a partir de 22 de julho.

O sonho de estudar fora é um desejo de 75% dos jovens brasileiros, segundo a Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio. Pensando nisso, a NED College, renomada escola de inglês na Irlanda, lança a terceira edição do Programa de Bolsas de Estudos #beNED 2024, oferecendo 40 bolsas integrais de 100% e 360 bolsas parciais com descontos de 30%, 40% e 50% para estudantes da América Latina. O intercâmbio será realizado na Irlanda, nas cidades de Dublin e Limerick, com duração total de oito meses. As inscrições começam em 22 de julho por meio do site (clique aqui).

Os interessados devem ter a partir de 18 anos e residir no Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai ou Uruguai. O público deve se inscrever no site, pagar a taxa de inscrição de 20 euros e realizar o teste online, o qual revelará a percentagem de desconto da bolsa. Todos os inscritos que pagarem a taxa terão acesso a um curso online de inglês, proporcionando uma prévia do que é ser estudante na Irlanda. Além disso, todos os inscritos terão a chance de concorrer a bolsa de 100% em uma live no YouTube no dia 15 de agosto.

Além de aprender inglês, os estudantes têm a oportunidade de trabalhar na Irlanda durante os oito meses de permanência no país. “Aprender um novo idioma vai além da memorização de vocabulário, por meio da vivência em um país estrangeiro e do contato constante com a língua nativa, os alunos desenvolvem fluência, aprimoram suas habilidades de comunicação e ganham confiança para se expressarem em diferentes contextos. Essa conquista abre portas para novas oportunidades de aprendizado, trabalho e colaboração internacional”, afirma Vitor Britto, especialista de vendas da NED College.

A ex-aluna do NED College e YouTuber, Karen Bachini explica que escolheu a cidade de Dublin devido ao sotaque do país e a possibilidade de entender mais sobre a cultura irlandesa. “Na NED consegui aprender de um jeito solto. Eu não sentia que estava em uma aula estudando e, sim, em uma conversa, o que me fez aprender facilmente”, salienta.

As bolsas concedidas serão aplicadas como desconto nos cursos de inglês, no valor de €2900 no campus de Dublin e €2400 no campus de Limerick. O pacote inclui as 25 semanas de aulas no período da tarde, Seguro Médico e Proteção ao Estudante (Learn Protection).

Cronograma

Inscrições: 22 de julho a 7 de agosto

Teste Online: 10 de agosto.

Sorteio das Bolsas de 100%: 15 de agosto, ao vivo no YouTube da NED College

Sobre a NED College

A NED College, com mais de 10 anos de experiência no mercado, é uma renomada escola de inglês na Irlanda que acolhe intercambistas de mais de 30 nacionalidades diferentes. Com dois campus no país, a NED College oferece experiência extraordinária aos seus alunos, combinando excelência acadêmica com uma rica imersão cultural.