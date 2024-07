Prefeitura de Votuporanga abre concursos com salários de até R$ 9 mil 

Ao todo são quatro editais com 225 vagas em diversas áreas e para todos os níveis de escolaridade; inscrições abertas de 31 de julho até 30 de agosto.

Serviços Gerais, Enfermagem do Trabalho, Agentes de Saúde, Administração e Fiscalização de Posturas são apenas alguns cargos que integram quatro novos concursos públicos da Prefeitura de Votuporanga com inscrições abertas de 31 de julho até 30 de agosto. Os editais completos, que disponibilizam 225 vagas totais, foram publicados no Diário Oficial Eletrônico desta sexta-feira (26.jul) e podem ser conferidos através do link https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NTI3ODIz

Os cargos, com nível de escolaridade para os ensinos Fundamental, Médio e Superior, são para Suporte Pedagógico e Magistério (edital 1); Cargos Operacionais (edital 2); Nível Médio e Superior (edital 3); e Agente Comunitário de Saúde (edital 4). Os valores das inscrições modificam de acordo com o cargo pretendido e variam de R$50 a R$80, assim como o salário que figura entre R$2.137,84 e R$9.304,54.

Suporte Pedagógico e Magistério (edital 1)

Os cargos para esse edital, que disponibiliza 38 vagas totais, são: Diretor de Escola, Vice-Diretor de Escola, Coordenador Pedagógico, PEB II (Deficiência Auditiva, Deficiência Visual, AEE e Língua Portuguesa).

Cargos Operacionais (edital 2)

São 48 vagas distribuídas para os seguintes cargos: Agente Operacional I (Serviços Gerais feminino e masculino), Agente Operacional II (Vigilância Patrimonial), Agente Operacional V (Borracharia e Manutenção Hidráulica), Agente Operacional VI (Alvenaria e Construção, Carpintaria e Manutenção Elétrica de Alta e Baixa Voltagem), Agente Operacional VII (Direção Veicular e Operação de Máquinas Leves), Agente Operacional X (Máquinas Pesadas I e Mecânica) e Agente Operacional XI (Máquinas Pesadas II).

Nível Médio e Superior (edital 3)

Esse edital disponibiliza 130 vagas distribuídas entre os cargos: Agente Fiscal I (Fiscalização de Posturas), Técnico do Executivo VIII (Administração Geral I e Topografia I), Técnico do Executivo XIV (Tradução e Interpretação de Libras), Técnico em Educação I (Inspetoria de Alunos), Técnico em Educação VI (Cursos Livres: Artes Musicais, Artesanato, Expressão Corporal – Dança, Expressão Corporal – Capoeira, Expressão Corporal – Teatro e Informática), Técnico em Educação X (Desenvolvimento Infantil II), Técnico em Saúde I (Visitação Sanitária), Técnico em Saúde III (Apoio Odontológico), Técnico em Saúde XVII (Enfermagem do Trabalho), Assistente Social I, Analista do Executivo X (Contabilidade Pública I), Analista do Executivo XXI (Planejamento e Orçamento), Especialista em Saúde I (Psicologia Clínica), Profissional da Educação I (Biblioteconomia), Profissional da Educação VII (Tradução e Interpretação de Libras e Psicopedagogia) e Técnico do Executivo XIV (Administração Geral III).

Agente Comunitário de Saúde (edital 4)

São nove vagas totais divididas entre a Área 3 (Consultório Municipal “Josephina Pirotello Pesciotto” Dona Nina – Pozzobon) e Área 9 (Consultório Municipal “Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros – Vila América).

Provas e isenções

A primeira etapa de cada edital será composta pela prova objetiva em datas diferentes com horários, períodos e locais a serem definidos. A prova do Suporte Pedagógico e Magistério (edital 1) ocorrerá no dia 22 de setembro; candidatos que optarem pelos Cargos Operacionais (edital 2) e Agente Comunitário de Saúde (edital 4) farão a prova no dia 29 de setembro; e dia 13 de outubro será a prova do Nível Médio e Superior (edital 3). Além da prova objetiva, há outras fases como a de títulos, prova prática, teste de aptidão física (TAF), avaliação psicológica e curso introdutório, a depender do cargo escolhido.

De acordo com a Lei Municipal nº 6.455/2019, os candidatos poderão solicitar isenção ou redução de 50% da taxa de inscrição se obedecerem a um dos critérios:

– ser estudante regularmente matriculado em uma das séries do ensino fundamental ou médio;

– ser estudante regularmente matriculado em curso pré-vestibular ou curso superior (graduação ou pós-graduação);

– comprovar que recebe remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou estar desempregado;

– ser doador de medula óssea com cadastro no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea.

A solicitação deve ser feita entre os dias 31 de julho e 1º de agosto diretamente no site da empresa. Para esclarecimento de dúvidas e detalhes completos de cada edital, os candidatos podem conferir diretamente no site da empresa organizadora, através do https://indepac.selecao.net.br/