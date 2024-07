Guarda Municipal de Rio Preto é exonerado devido à investigação por assédio sexual 

O funcionário foi exonerado em julho deste ano. A denúncia foi feita, há dois anos, por uma estagiária que foi assediada durante o trabalho.

Um guarda municipal de São José do Rio Preto/SP foi exonerado em julho deste ano por conta de uma investigação de assédio sexual que ocorreu em 2022.

A denúncia contra o servidor foi feita por uma estagiária, há dois anos, que contou que havia sido assediada durante o trabalho.

Uma sindicância foi aberta e a corregedoria começou a apurar o caso. Segundo a Guarda Municipal, o desligamento ocorreu após o fim das investigações.

A assessoria de imprensa da Guarda Municipal informou que se trata-se de um caso isolado e que a corporação não compactua com esse tipo de atitude. Além disso, eles oferecem palestras aos agentes, estimulando respeito e comportamento adequado com as mulheres.

*Com informações do g1