Arena Beleza Sports inaugura maior complexo de beach tennis da região 

Novo centro de esportes e lazer contará com seis quadras para locação, reunindo esporte, gastronomia e entretenimento em um único espaço.

Votuporanga ganha um novo espaço voltado ao esporte, lazer e convivência. A Arena Beleza Sports será inaugurada nesta quarta-feira (10.jun), às 18h, em um evento para imprensa, parceiros, autoridades e convidados.

Considerado o maior complexo de beach tennis de Votuporanga e região, o empreendimento foi planejado para oferecer uma experiência completa ao público, reunindo esporte, entretenimento, gastronomia e serviços em um ambiente moderno e acolhedor. A megaestrutura conta com seis quadras de areia disponíveis para locação (três cobertas e três descobertas), sem necessidade de associação ou vínculo de sócio, sendo um espaço aberto a toda a população, mediante reserva.

Entre as principais modalidades oferecidas estão: beach tennis, vôlei de praia, futvôlei e aulas voltadas ao público infantil. O complexo também dispõe de Bar e Espaço Kids, proporcionando conforto e opções de lazer para toda a família.

Além das atividades esportivas, a Arena Beleza Sports contará com operações que complementam a chamada “Experiência Arena Beleza”. No local, serão inaugurados a Vinie Performance, especializada em suplementos alimentares; o Frulev Café Bistrô; a Viva Açaí Sorvetes; e a Beach Pro, loja oficial da Arena Beleza, que oferecerá uma ampla variedade de raquetes, acessórios e novidades voltadas aos apaixonados por esportes.

A proposta é transformar a Arena Beleza Sports em um ponto de encontro para atletas, famílias e amigos, promovendo qualidade de vida, bem-estar e momentos de convivência. Mais do que um espaço para a prática esportiva, o empreendimento nasce com o objetivo de proporcionar uma experiência completa, unindo atividade física, lazer, gastronomia e serviços em um único local.

“Queremos que a Arena Beleza Sports seja um ambiente para todos. Pensamos em uma estrutura moderna, acessível e acolhedora, onde as pessoas possam praticar esportes, reunir a família, encontrar amigos e viver momentos especiais. A Experiência Arena Beleza foi criada justamente para oferecer tudo isso em um só lugar”, destacam os idealizadores do empreendimento, Duno Beleza e Marcela Nagata.

A Arena Beleza Sports está localizada na Avenida José Marão Filho, 5330 (próximo ao Posto Canecão).