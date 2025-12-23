Natal: confira o que abre e o que fecha em Votuporanga 

Mesmo sem expediente, diversos serviços seguem disponíveis pelo aplicativo Conecta Votuporanga; atendimento presencial retornará na segunda-feira (29).

A Prefeitura de Votuporanga informa que não haverá expediente da administração pública direta e indireta nesta quarta-feira (24.dez), quinta-feira (25), feriado de Natal e sexta-feira (26). O expediente administrativo será retomado na segunda-feira (29), com o funcionamento da Central de Atendimento ao Público das 9h às 15h.

Mesmo sem expediente presencial, diversos serviços seguem disponíveis pelo aplicativo Conecta Votuporanga, que pode ser acessado a qualquer momento, de forma rápida e gratuita, nas lojas App Store e Play Store, ou pelo link https://conectavotuporanga.govdigital.app/download

Saúde

Durante todos os dias, ficam mantidos os serviços de urgência e emergência no Pronto Atendimento “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Parque da Cultura

O Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, permanecerá fechado nesta quarta-feira (24), quinta-feira (25), feriado de Natal, sexta-feira (26), sábado (27), domingo (28). No entanto, como já é de conhecimento de todos, independente do funcionamento interno do Centro, os atrativos existentes no entorno do Parque da Cultura ficam sempre à disposição da população, como playground, pista de caminhada e ciclismo, espaços para piquenique e quadras esportivas.

Saev Ambiental

Confira o que abre e fecha em relação aos serviços da Saev Ambiental:

24 de dezembro de 2025 (quarta-feira)

Serviço de plantão 24 horas pelo 0800-770-1950;

Atendimento pelo (17) 3405-9195 (WhatsApp): das 7h às 17h;

Atendimento presencial (Rua Pernambuco): fechado;

Bosque Municipal: fechado;

Horto Florestal: fechado;

Ecotudos – Norte, Sul, Leste, Sul e Oeste: fechados;

Serviço de varrição de ruas normalmente;

Coleta de lixo normal (orgânico) será realizada normalmente e a coleta noturna será antecipada a partir do meio-dia;

Coleta seletiva de lixo será realizada normalmente.

25 de dezembro de 2025 (quinta-feira)

Serviço de plantão 24 horas pelo 0800-770-1950;

Atendimento pelo (17) 3405-9195 (WhatsApp): das 7h às 17h;

Atendimento presencial (Rua Pernambuco): fechado;

Bosque Municipal: fechado;

Horto Florestal: fechado;

Ecotudos – Norte, Sul, Leste, Sul e Oeste: fechados;

Serviço de varrição de ruas, coleta de lixo normal (orgânico) e coleta seletiva não serão realizados.

26 de dezembro de 2025 (sexta-feira)

Serviço de plantão 24 horas pelo 0800-770-1950;

Atendimento pelo (17) 3405-9195 (WhatsApp): das 7h às 17h;

Atendimento presencial (Rua Pernambuco): fechado;

Bosque Municipal: fechado;

Horto Florestal: fechado;

Ecotudos Norte, Leste e Oeste: aberto das 7h às 19h;

Ecotudo Sul: fechado;

Serviço de varrição de ruas, coleta de lixo normal (orgânico) e coleta seletiva serão realizados.

27 de dezembro de 2025 (sábado)

Serviço de plantão 24 horas pelo 0800-770-1950;

Atendimento WhatsApp (17) 3405-9195: das 7h às 13h;

Atendimento presencial (Rua Pernambuco): fechado;

Bosque Municipal: fechado para reforma;

Horto Florestal: fechado;

Ecotudos Norte, Leste e Oeste: aberto das 7h às 19h;

Ecotudo Sul: fechado;

Serviço de varrição de ruas e Coleta de lixo normal (orgânico) serão realizados normalmente;

Coleta seletiva de lixo não será realizada.

28 de dezembro de 2025 (domingo)

Serviço de plantão 24 horas pelo 0800-770-1950;

Atendimento presencial (Rua Pernambuco): fechado;

Bosque Municipal: fechado;

Horto Florestal: fechado;

Ecotudos Norte, Leste e Oeste: aberto das 7h às 19h;

Ecotudo Sul: fechado;

Serviço de varrição de ruas, coleta de lixo normal (orgânico) e coleta seletiva não serão realizados.

Bancos

Com a chegada das festas de fim de ano, o funcionamento dos bancos muda e exige atenção dos clientes, principalmente em relação a prazos de pagamento e horários de atendimento. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou como será o expediente bancário no período.

Nos dias 25 de dezembro (Natal) e 1º de janeiro (Confraternização Universal), não haverá atendimento presencial nas agências nem serão realizadas compensações bancárias, como Transferências Eletrônicas Disponíveis (TED).

No dia 31 de dezembro, também não haverá expediente bancário nem compensações.

Na véspera de Natal (24/12), o atendimento ao público será reduzido. As agências funcionarão das 9h às 11h, no horário de Brasília. Em estados com diferença de uma ou duas horas em relação à capital federal, o expediente será das 8h às 10h.

Já em 26 de dezembro e em 2 de janeiro, os bancos voltam a funcionar normalmente, desde que não haja feriado municipal.

O último dia do ano com expediente normal e atendimento completo ao público será 30 de dezembro.

As contas de consumo, como água, energia e telefone, que vencerem em 25/12, 31/12 e 1º/1 poderão ser pagas sem acréscimo no próximo dia útil.

No caso de impostos e tributos, a Febraban alerta que o pagamento deve ser antecipado quando o vencimento cair em feriados ou dias sem compensação, para evitar juros e multas.

Segundo a entidade, normalmente os tributos já têm datas ajustadas ao calendário de feriados. Ainda assim, a recomendação é ficar atento e, se necessário, antecipar o pagamento ou agendar a quitação pelos canais eletrônicos.

A Febraban reforça que os meios eletrônicos são uma alternativa prática e segura durante o período. Internet banking, aplicativos de celular, caixas eletrônicos, atendimento telefônico e correspondentes bancários permitem realizar a maioria das operações, como pagamentos, transferências e consultas de saldo.

Além disso, boletos de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos pelo Débito Direto Autorizado (DDA), facilitando a organização financeira mesmo nos dias sem atendimento presencial.