Corinthians vence o Vasco e conquista o tetracampeonato da Copa do Brasil 

Yuri Alberto e Memphis Depay marcam, Timão segura a pressão vascaína, fica com o título e disputará a Conmebol Libertadores em 2026.

É campeão! Ou melhor, tetracampeão! O Corinthians fez valer o seu histórico positivo contra o Vasco e o excelente retrospecto decidindo a Copa do Brasil como visitante. Não deu outra. Após vencer por 2 a 1, neste domingo, no Maracanã, o Timão conquistou a sua quarta taça — todas erguendo os troféus fora de casa (1995, 2002, 2009 e 2025).

Yuri Alberto e Memphis Depay foram os autores do triunfo memorável, que leva o clube para a Conmebol Libertadores e Supercopa Rei em 2026. Pelo lado do Vasco, fica o vice-campeonato apesar dos aplausos de seus torcedores. Nuno Moreira marcou, mas não foi suficiente.

Com a bola rolando…

Bastou um vacilo para cada um dos lados marcar o seu gol. O Vasco foi melhor, mas o Corinthians se manteve fiel à organização tática para assustar o adversário. Ao deixar Matheuzinho livre na direita, um belo passe foi encontrado para Yuri Alberto, que entrou na área e abriu o placar a favor dos corintianos.

O Vasco sentiu o golpe inicialmente, mas reagiu no decorrer da partida. Coutinho entrou no jogo e recolocou a equipe no campo de ataque. Até outro erro ser decisivo para o empate. Raniele errou o passe no campo de ataque, o Vasco subiu pela direita com Andrés Gómez, que cruzou na cabeça de Nuno Moreira para empatar.

O Vasco seguiu pressionando, se lançou mais ao ataque, mas foi o Corinthians quem conseguiu ser perigoso e marcar o segundo gol. Num belo contra-ataque, que contou com uma jogada espetacular de Breno Bidon, Matheuzinho tocou para Yuri Alberto, que rolou para Memphis Depay marcar.

Atrás no marcador, Diniz fez substituições. Encheu o time de atacantes e colocou muitos homens na grande área. A pressão foi enorme, mas o gol não saiu. No apito final, o Corinthians conquistou o tetracampeonato.

Recorde de renda do futebol brasileiro

A final da Copa do Brasil quebrou o recorde de renda no futebol brasileiro em 2025. A bilheteria bruta da partida no Maracanã foi de R$ 13,2 milhões. O antigo recorde pertencia à final da Supercopa do Brasil, quando o Flamengo derrotou o Botafogo por 3 a 1, com uma renda de R$ 9,7 milhões.

Na Libertadores e na Supercopa!

O torcedor do Corinthians tem motivos de sobra para festejar. Além de superar o Vasco na final e conquistar a Copa do Brasil pela quarta vez, a equipe de Dorival Júnior também garantiu vaga na Conmebol Libertadores de 2026. Além disso, também enfrentará o Flamengo na Supercopa do Brasil, em 24 de janeiro.