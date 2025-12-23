Fundo Social entrega cerca de 2 mil kits natalinos a famílias atendidas por entidades 

Ação integra a campanha Natal Luz e Esperança e contou com a participação da primeira-dama Rose Seba.

Para encerrar as atividades de 2025, o Fundo Social de Solidariedade realizou, neste mês de dezembro, a entrega de aproximadamente dois mil kits natalinos a famílias assistidas por diversas entidades de Votuporanga. A ação integra a campanha “Natal Luz e Esperança” e contou com doações de supermercados, clubes de serviços, empresas e da sociedade civil.

Os kits foram compostos por itens típicos do período natalino, como biscoito, caixa de bombom, macarrão, massa de tomate, refrigerante, goiabada e o tradicional panetone, contribuindo para tornar o Natal mais especial para famílias em situação de vulnerabilidade social.

As entregas ocorreram em diversas entidades do município e contaram com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, do prefeito Jorge Seba (PSD) e do vice-prefeito Luiz Torrinha (PL).

“O clima do Natal ganha ainda mais sentido quando se transforma em cuidado, partilha e presença. Este foi um ano marcado pela solidariedade, com gestos simples, porém cheios de significado, que levaram conforto, acolhimento e esperança a quem mais precisava, reforçando que o verdadeiro brilho do Natal está em estender a mão ao próximo”, afirmou Rose Seba.

O prefeito Jorge Seba destacou que a entrega dos kits representa o cuidado com as famílias e o fortalecimento da rede de solidariedade do município: “O Natal é um tempo de renovação da fé, da esperança e, principalmente, de olhar com mais atenção para quem mais precisa. Essa ação do Fundo Social mostra que, quando o poder público caminha junto com a sociedade, conseguimos transformar doações em dignidade e levar carinho às famílias de Votuporanga. Nosso trabalho é estar presente, acolher e construir uma cidade cada vez mais humana.”

Café da manhã especial

Outra ação natalina promovida pelo Fundo Social foi a realização de um café da manhã especial na sede da instituição. Em um ambiente acolhedor e decorado com o clima do Natal, Rose Seba recebeu um grupo de mulheres de diferentes bairros de Votuporanga.

Durante o encontro, elas compartilharam histórias de vida, trocaram experiências e vivenciaram momentos de união e proximidade. Na ocasião, Rose também apresentou as ações desenvolvidas pelo Fundo Social ao longo do ano e reforçou que a instituição permanece à disposição da população por meio das políticas públicas oferecidas. Ao final, as participantes também receberam kits natalinos.

Para o vereador Emerson Pereira (PSD), que também esteve presente, o momento representou o verdadeiro sentido do serviço público: “A Rose tem um olhar sensível e um coração voltado às pessoas. Ela faz um trabalho humano, próximo e verdadeiro, que acolhe, escuta e transforma vidas. Esse encontro mostra quem ela é: uma primeira-dama simples, presente e comprometida com quem mais precisa.”