Não é só Vitor Roque: Palmeiras teme perder mais sete jogadores na Data Fifa 

Seleções sul-americanas podem desfalcar o Verdão em momento crucial do Brasileirão.

A Data Fifa pode ser mais uma vez a grande vilã do Palmeiras na temporada. Depois de perder o convocado Vitor Roque para o duelo contra o Santos, no dia 15 de novembro, e possivelmente para a rodada do dia 19, contra o Vitória (jogo adiantado da 37ª rodada), o Verdão pode ter mais sete baixas.

Isso porque os estrangeiros da equipe têm sido constantemente convocados e, caso as recentes listas se repitam, o time pode ficar bastante desfalcado para os dois jogos válidos pelo Brasileirão.

No Uruguai, Piquerez, Facundo Torres e Emiliano Martínez são nomes praticamente certos. Na última convocação, porém, Bielsa deixou Piquerez fora por já ter tirado dois nomes do ataque palmeirense. Agora, o lateral-esquerdo deve retornar.

Na seleção paraguaia, Gustavo Gómez é o grande símbolo da equipe, que conquistou a vaga na Copa do Mundo após 16 anos de ausência. Ele atua praticamente os 90 minutos em todos os jogos. Já Sosa foi cortado na última convocação por uma lesão e agora deve ser utilizado.

Por fim, a seleção da Argentina tem gostado do que vem apresentando Flaco López e Aníbal Moreno. É bem verdade que depois da última convocação a dupla teve uma leve queda de rendimento, algo que pode custar para um novo chamado de Lionel Scaloni.

As listas de convocados dessas seleções ainda não foram divulgadas, e enquanto as baixas não se confirmam, o Palmeiras tenta aumentar sua gordura na liderança do Brasileirão.

Nesta quinta-feira, às 21h30, o Verdão encara o Santos, no Allianz Parque, enquanto o Flamengo, vice-líder, pega o São Paulo, na Vila Belmiro. O time comandado por Abel Ferreira terá o elenco quase todo à disposição.

Já no domingo é a vez de o Palmeiras visitar o Mirassol, às 20h30. O Flamengo, por sua vez, recebe o Santos, no mesmo dia, às 18h30.

O Verdão trabalha com a possibilidade de fazer seis pontos nesses dois jogos e contar com ao menos um tropeço do vice-líder. Isso daria mais tranquilidade caso realmente perca os oito atletas para as seleções na Data Fifa.

