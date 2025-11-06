I Workshop Interligas aborda “Acesso venoso central” e reforça integração entre estudantes

Atividade prática reuniu alunos no dia 1º de novembro e destacou a importância do procedimento na rotina médica.

O curso de Medicina da Unifev promoveu, no último sábado (1/11), o I Workshop Interligas – LACAMV e LACM, que teve como tema central “Acesso venoso central”. O evento integrou as Ligas Acadêmicas de Clínica Médica (LACAMV) e de Medicina de Urgência e Emergência (LACM), com o objetivo de estimular o aprendizado prático e a troca de experiências entre os estudantes.

Conduzido pelo coordenador da graduação, Prof. Dr. Wagner Moneda Telini, e pela docente Profa. Dra. Elizabeth Cestário, o workshop contou com uma parte teórica sobre indicações, contraindicações, técnicas e possíveis complicações do procedimento, seguida de uma prática supervisionada em manequins de simulação realística, proporcionando uma vivência dinâmica e segura.

Além de promover o aperfeiçoamento técnico, a atividade teve caráter solidário, com taxa simbólica de inscrição e arrecadação de alimentos não perecíveis destinados a entidades assistenciais da cidade.

Para Telini, a iniciativa contribui de forma significativa para a formação dos futuros médicos. “A proposta é unir teoria e prática, estimulando o interesse dos alunos e reforçando valores como empatia, solidariedade e responsabilidade profissional”, destacou.