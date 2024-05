Na mira da Espanha, James quer esperar Copa América para decidir futuro no São Paulo 

Celta de Vigo, que terminou a La Liga em 14º lugar, mostra interesse pelo colombiano; meia crê em valorização na competição sul-americana.

A passagem de James Rodríguez pelo São Paulo está cada vez mais próxima do fim. O Tricolor liberou o jogador para se apresentar à seleção colombiana antes da data exigida para a preparação para a Copa América e aguarda, agora, que ele se valorize e decida seu futuro – muito provavelmente longe do Morumbis. O Celta de Vigo, da Espanha, é uma das opções de destino.

Libertado pelo São Paulo, James quer esperar o fim da Copa América e conversou nos últimos dias com o técnico Néstor Lorenzo, da Colômbia. O atleta é um dos homens de confiança dele e este, inclusive, é um dos fatores que fazem com que o meia acredite em boas atuações e numa valorização na competição. O Tricolor também torce por isso.

Ciente de que James Rodríguez está fora dos planos do São Paulo, o Celta de Vigo, 14º colocado na última La Liga, o campeonato espanhol, procurou informações sobre o jogador colombiano. As conversas, porém, são mantidas em estágio inicial.

Vinculado ao São Paulo até o meio do ano que vem, o camisa 55 não vem sendo utilizado pelo técnico Luis Zubeldía. A última vez em que esteve em campo foi no empate contra o Palmeiras por 0 a 0 há quase um mês, no dia 29 de abril.

“Eu tomo decisões em relação ao que vejo e para isso estou aqui, para tomar decisões. Se não está o James, é porque considero que tem que estar outros companheiros. (…) Tenho clara qual é a minha profissão e tenho clara qual é a minha responsabilidade. Um treinador vive tomando decisões, e tratamos junto com o meu estafe que essas decisões sempre sejam em favor do grupo e que sejam, em sua maioria, positivas”, justificou, recentemente, Luis Zubeldía.

James Rodríguez prioriza, neste momento, a Europa. O meio-campista acredita que ainda tenha mercado no futebol europeu, onde atuou por Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern de Munique, Everton e Olympiacos, antes de se transferir para o São Paulo.

O maior empecilho para a saída do meio-campista é o montante que o Tricolor deve a ele. James Rodríguez quer receber o que lhe foi prometido, mas o São Paulo e o jogador não chegaram num acordo na primeira tentativa de rescisão, no início deste ano.

*Com informações do ge