Corpus Christi: saiba o que abre e o que fecha em Votuporanga 

Serviços de emergência continuarão funcionando normalmente; atendimento ao público retornará na segunda-feira, dia 3 de junho.

Em virtude do feriado de Corpus Christi, a Prefeitura de Votuporanga informa que não haverá expediente da administração pública direta e indireta nesta quinta-feira (30.mai), feriado e, na sexta-feira (31), ponto facultativo. O expediente administrativo será retomado na segunda-feira (3.jun), com o funcionamento da Central de Atendimento ao Público das 9h às 15h. É importante destacar que, independente do expediente presencial, os serviços públicos da Prefeitura estão sempre disponíveis pelo aplicativo Conecta Votuporanga, a qualquer momento e de qualquer lugar, basta baixar o app na loja de aplicativos do celular.

Durante todos os dias, ficam mantidos os serviços de urgência e emergência no Pronto Atendimento “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.

O Ambulatório de Dengue, localizado na Rua Antônio Galera Lopes, nº 2.652, ao lado do Hospital do Pozzobon, segue com os atendimentos para pacientes suspeitos ou positivos de Dengue, de segunda a segunda, das 7h à meia-noite.

A Secretaria da Cultura e Turismo informa que a Escola de Artes “João Cornachione” (Oscarito), a Biblioteca “Castro Alves”, o Museu “Edward Coruripe Costa” e o Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” (CIT) estarão fechados. No entanto, a área externa do Parque da Cultura fica à disposição da comunidade para lazer e prática de atividades físicas.

Comércio

As lojas do comércio votuporanguense estarão fechadas nesta quinta-feira, mas na sexta abrem normalmente, assim como no sábado. No entanto, ainda no feriado, o horário será diferente para os supermercados, como por exemplo: o Santa Cruz atende das 7h às 12h30; já o Porecatu das 7h às 19h; o Proença das 7h30 às 18h; já o Muffato das 8h às 20h.

Saev Ambiental

O Bosque Municipal “Maximino Hernandes”, que conta com a Trilha Ecológica, no bairro Vale do Sol abrirá todos os dias (quinta, sexta, sábado e domingo), das 7h às 19h. O Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” fechará nos quatro dias e reabrirá na segunda-feira (3) às 8h.

A coleta de lixo comum e seletiva segue normalmente. A varrição de ruas será realizada na sexta e no sábado, com suspensão apenas na quinta e no domingo.

As três unidades do Ecotudo funcionarão normalmente na quinta, sexta e sábado, das 7h às 19h. No domingo, a unidade Oeste ficará fechada, as demais, atendimento normal.

Catedral de Votuporanga terá missas e procissão

Nesta quinta-feira, na Catedral de Votuporanga serão celebradas missas às 9h e às 18h. “Na cerimônia das 18h, após a comunhão, os fiéis sairão em procissão pelas ruas centrais de Votuporanga com Jesus na Hóstia Sagrada, numa manifestação pública de devoção a Jesus Eucarístico e pedindo a proteção para nossa cidade. A procissão retornará a Sé Catedral para a Benção Solene de Jesus Eucarístico. Como gesto concreto serão arrecadados produtos de limpeza e higiene pessoal para Casa Abrigo (Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús): detergente, sabão em pó, sabonete, água sanitária e creme dental”, afirmou em comunicado a Catedral de Votuporanga.