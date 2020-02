Falece em Brasília o ex-votuporanguense Robson José Dias

Morreu, na madrugada desta terça-feira (11/2), em Goiânia, o diretor da rádio Clube FM e condômino dos Diários Associados, Robson José Dias, aos 71 anos. Ele enfrentava uma batalha contra câncer no intestino há quase um ano e precisou mudar o tratamento para uma quimioterapia mais forte no último dia 28, dia de seu aniversário. O tratamento o debilitou e ele não conseguiu se recuperar, segundo informa o Correio Brasiliense.

Robson era casado e tinha três filhos. Em Votuporanga ele deixa as irmãs Am]]ntonia Maria da Rocha Mazzon, Gláucia, Angélica e Elga. Por aqui ele trabalhou na Farmácia Drogacity, Escritório Patriarca, mas logo se mudou para Brasília onde ingressou no jornal Correio Brasiliense -Diários Associados-, em 1968 e passou por vários setores do grupo. Ele começou no departamento pessoal, em seguida virou administrador da TV Brasília, depois foi para a TV Goyá e seguiu para a TV Goiânia. Antes de virar diretor da Rádio Clube FM; Robson também foi gerente de circulação do grupo e gestor dos Diários no Nordeste.

Seu corpo dele foi velado na tarde de ontem, a partir das 12h, no Cemitério Complexo Vale do Cerrado em Goiânia e posteriormente cremado.