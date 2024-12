Paulinho cogita “intercâmbio” de reforços entre Mirassol e Corinthians 

Novo coordenador técnico do Leão acredita que boa relação com o Timão pode abrir portas para a chegada de jogadores.

O coordenador técnico do Mirassol, Paulinho, acredita que sua boa relação com o Corinthians pode ser um trunfo para conseguir reforços junto ao Alvinegro para a próxima temporada.

Ídolo do Timão, o ex-volante participou da live da Central do Mercado do ge, nesta quinta-feira, e falou sobre a nova função e como o trânsito no ex-clube pode auxiliar na hora de obter jogadores por empréstimo.

“Para fazer um convite para um atleta, você tem que apresentar o Mirassol para ele. É, sim, uma possibilidade que um atleta que está no Corinthians que seja bom, tenha o perfil do Mirassol, pode ser que facilite. Até por ter passado ali muitos anos da minha vida e da minha carreira, ter um bom relacionamento e portas abertas”, disse.

Paulinho reconheceu que será um desafio grande participar da montagem do elenco do Mirassol em virtude do porte do clube frente aos concorrentes da Série A, mas aposta na organização do Leão e na atenção às oportunidades do mercado.

“É desafiador, sim. Em questão financeira, acabo de entrar e assumir, então preciso entender essa parte. Atletas que vão permanecer, chegadas, e vamos ter um orçamento que o Mirassol pode cumprir. É um clube muito organizado, que fornece toda a estrutura que um atleta profissional precisa. O mercado realmente é competitivo e difícil para o Mirassol, mas temos que aproveitar oportunidades. Sei que elas vão aparecer e vamos estar atentos para tomar a melhor decisão”, concluiu.

O Mirassol irá disputar o Paulistão e o Campeonato Brasileiro em 2025.

*Com informações do ge

