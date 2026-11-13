Cadela morre em meio a quadro extremo de maus-tratos e tutor é multado em R$ 6 mil em Votuporanga

Animal chegou à clínica veterinária municipal com desnutrição severa, ferida infestada por larvas, infecção nos ouvidos e doença de pele generalizada; caso também será apurado criminalmente.

Um morador de Votuporanga/SP foi autuado por maus-tratos após a morte de uma cadela da raça Shih-tzu, de 10 anos, que chegou à Clínica Veterinária Municipal Meu Pet em estado crítico de saúde. O caso foi registrado nesta terça-feira (10.nov) e mobilizou a Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal e a Polícia Militar Ambiental.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades, o animal apresentava um quadro grave de abandono e negligência. Durante o atendimento, o médico veterinário constatou desnutrição severa, infecção nos ouvidos, doença de pele generalizada e uma ferida nos olhos já infestada por larvas.

Diante da gravidade da situação, foi determinada a retirada da guarda do animal e registrado boletim de ocorrência. A Polícia Ambiental foi acionada e aplicou uma multa administrativa de R$ 6 mil ao tutor.

De acordo com o laudo veterinário, os problemas de saúde apresentados pela cadela não eram recentes. A avaliação técnica concluiu que o animal vinha sofrendo há um longo período com falta de cuidados básicos, ausência de higiene e omissão de atendimento veterinário.

Ainda conforme os profissionais responsáveis pelo atendimento, a morte ocorreu em decorrência da falta de socorro adequado. O documento aponta que o animal poderia ter chances de sobrevivência caso tivesse recebido assistência médica em tempo hábil.

Além da autuação administrativa, o responsável deverá responder criminalmente pelo crime de maus-tratos a cães e gatos, previsto na Lei de Crimes Ambientais e agravado pela chamada Lei Sansão. A pena pode chegar a cinco anos de reclusão, além da proibição de manter a guarda de animais.