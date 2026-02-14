Mulher vai depor como testemunha em delegacia e acaba presa por tentativa de homicídio 

Ela era procurada desde julho de 2025, e a ordem judicial determinava sua internação por no mínimo um ano em um hospital de custódia por uma investigação de tentativa de homicídio.

Uma mulher de 24 anos foi a uma Delegacia de Polícia em Monte Castelo/SP para depor como testemunha e acabou presa nesta quinta-feira (12.fev). Durante a checagem dos documentos, os policiais descobriram que havia um mandado de internação contra ela por uma tentativa de homicídio, expedido pela Justiça de General Salgado/SP.

A Polícia Civil informou que a descoberta ocorreu durante um procedimento de rotina. Ao consultar os dados da mulher nos sistemas policiais, a equipe constatou que ela era considerada foragida da Justiça desde 16 de julho de 2025.

A ordem judicial determinava que a mulher fosse internada por, no mínimo, um ano em um Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Segundo a Polícia Civil, a tentativa de homicídio aconteceu no dia 1º de dezembro de 2021, também em General Salgado.

Após o registro da captura em Monte Castelo, a mulher foi levada para uma unidade prisional de Tupi Paulista/SP. Ela permanecerá no local temporariamente, até ser transferida para a unidade de tratamento psiquiátrico determinada pela Justiça.

*Com informações do g1