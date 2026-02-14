Oba! É tempo de folia 

Festival retorna ao Centro de Eventos ‘Helder Henrique Galera’ com três noites de grandes shows e acesso solidário, enquanto o Parque da Cultura recebe matinês gratuitas para toda a família.

O Carnaval 2026 começa neste sábado (14) em Votuporanga com programação para diferentes públicos e espaços da cidade. Enquanto o Oba Festival retorna ao município e ocupa o Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, o Parque da Cultura recebe as matinês do Carnaval VotuShow, com atrações gratuitas voltadas às famílias.

No Centro de Eventos, o festival — criado há 20 anos na cidade — volta às origens preparado para receber até 40 mil foliões por noite. A edição chega com reforço tecnológico, compromisso social, diversidade musical e megaestrutura pensada para diferentes perfis de foliões, consolidando Votuporanga como polo regional de entretenimento no período carnavalesco.

A programação da 18ª edição do Oba segue até segunda-feira (16), com abertura dos portões às 17h e mais de 40 horas de música distribuídas ao longo dos três dias de evento.

Já no Parque da Cultura, as matinês acontecem nos dias 15 e 17, das 17h às 21h, com música ao vivo, concurso de fantasias e atividades para todas as idades.

Acesso para todos

Uma das novidades deste ano no festival é a Pista Solidária, criada em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, com capacidade para receber até 12 mil pessoas por noite.

O setor tem acesso gratuito mediante doação espontânea de 1 quilo de alimento não perecível por dia de evento, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade. A arrecadação do estacionamento também será revertida para a mesma causa.

O credenciamento antecipado está disponível no site pistasolidaria.obafestival.com.br, com login por e-mail ou CPF e validação facial, garantindo mais rapidez na entrada e menos filas.

Essa tecnologia também integra o sistema de reconhecimento facial utilizado em todos os setores do festival, com credenciais individuais intransferíveis, monitoramento em tempo real e controle inteligente de público.

Tipos de ingressos para compra

Para quem prefere viver a festa no ponto mais pulsante do evento, o Front Stage é a escolha ideal. Localizado em frente ao palco, o setor conta com open bar — cerveja, vodka, caipirinha, energético e refrigerante — além de ativações como tirolesa sobre a pista, Tenda Universitária Corote com DJs, games e experiências interativas. O espaço também dispõe de banheiros exclusivos e praça de alimentação variada.

Já o Camarote Lounge atende aos foliões que buscam conforto sem se afastar da vibração do público. Suspenso e coberto, oferece vista privilegiada do palco, bar exclusivo (sem open bar), banheiros diferenciados e praça de alimentação diversificada, proporcionando ambiente mais reservado, mas conectado ao clima da festa.

O Camarote Premium (Café) é o setor mais sofisticado da estrutura. Reúne open bar premium, open food com buffet variado, atendimento VIP e acesso direto ao Front Stage. Com DJs residentes e pista eletrônica exclusiva, entrega experiência completa para quem prioriza conforto e exclusividade.

Uma folia, muitos ritmos

Neste sábado — 14 de fevereiro

Wesley Safadão – Ícone do forró e piseiro, Safadão conquista multidões com repertório abrangente e hits que dominam as paradas. Seus shows misturam interação com fãs, alto astral e performances intensas que mantêm o público animado.

Kamisa 10 – Grupo em ascensão que mescla pagode romântico com ritmos contagiantes. Letras que falam de amor e cotidiano tornaram as músicas queridas nas playlists e festas do país. No palco, entrega clima leve e dançante, perfeito para envolver a multidão.

Dennis DJ – Um dos principais nomes da música eletrônica e do funk no Brasil, Dennis combina batidas potentes, efeitos e remixes que dominam as pistas. Seu repertório transita entre funk, eletrônico e pop, conectando diferentes públicos.

Batom na Cueca – Presença tradicional no cenário do Oba, o grupo traz repertório irreverente e vibrante. Com forte influência do axé e da música baiana, garante swing e interação direta com os foliões.

No domingo — 15 de fevereiro

Léo Santana – Um dos nomes mais associados ao Carnaval contemporâneo, Léo Santana mistura axé, pagodão e pop com coreografias marcantes. Seu repertório é feito para cantar junto e dançar sem parar, e sua presença de palco é reconhecida pela intensidade.

Lauana Prado – Voz potente e presença confiante, Lauana transita entre o sertanejo e influências urbanas. Seu repertório combina letras emotivas e performances envolventes que conquistam diferentes foliões.

Turma do Pagode – Referência no pagode contemporâneo, o grupo paulista traz sucessos que embalam festas e rodas de samba. Mistura romantismo, melodia e energia, convidando o público a cantar junto. Sua performance é alegre e envolvente.

MC Hariel – Representante da cena do funk paulista, Hariel combina batidas marcantes com letras que conectam com o público jovem. Seus hits refletem cotidiano e sentimentos urbanos. No palco, imprime energia e presença direta com os fãs.

Segunda-feira — 16 de fevereiro

Monobloco – Explosão rítmica que une samba, pop, marchinhas e ritmos carnavalescos em um espetáculo coletivo. Sua batucada contagiante remete às tradições do Carnaval de rua e conecta os foliões com sinergia.

Cláudia Leitte – Ícone do axé music, Cláudia Leitte apresenta o conceito “Feira de Especiarias”, proposta que une música, cores, ritmos e referências culturais em uma experiência sensorial inspirada na diversidade e na mistura de influências. A ideia dialoga com a riqueza de sons e tradições que marcam sua trajetória no axé, evocando encontros, trocas e celebração coletiva. No palco, o repertório reúne sucessos consagrados e momentos coreografados, transformando o show em espetáculo vibrante, totalmente envolvente e enérgico.

Banda Eva – Símbolo do axé, a banda mantém viva a essência dos trios elétricos e das festas carnavalescas. Com repertório que atravessa gerações, celebra ritmos e memórias coletivas. Sua participação reforça a ligação com as raízes da folia.

Veigh – Talento da nova geração do trap nacional, Veigh combina beats envolventes com letras urbanas e performance marcante. Sua música tem forte presença nas plataformas digitais e atrai público jovem.

Noites temáticas

A 18ª edição aposta em três propostas visuais e criativas para embalar o público. Neste sábado (14), a Noite Neon convida a produções com cores vibrantes e elementos que ganham destaque sob luz negra. No domingo (15), a Noite do Branco traz estética clássica e simbólica. Já na segunda-feira (16), a Noite da Fantasia encerra a programação com liberdade criativa e personagens que prometem colorir o espaço.

Matinês no Parque da Cultura

Além das atrações no Centro de Eventos, Votuporanga amplia a agenda carnavalesca com o Carnaval VotuShow, no Parque da Cultura. Nos dias 15 e 17, das 17h às 21h, o público poderá participar de matinês gratuitas com experiências para todas as idades, fortalecendo o perfil popular e familiar da festa.

A programação inclui praça de alimentação com food trucks, feira de artesanato, concurso de fantasias e apresentações musicais que transitam entre o axé, os ritmos populares e as marchinhas tradicionais.

A Banda Genius leva ao palco um repertório animado e contemporâneo, enquanto a Banda Zequinha de Abreu revisita o Carnaval clássico com seus metais característicos. O Coral Canto Livre completa o clima nostálgico com interpretações de clássicos carnavalescos.

Carnaval que celebra tradição e diversidade

Entre matinês familiares no Parque da Cultura e grandes shows no Oba Festival, o Carnaval 2026 de Votuporanga combina tradição, tecnologia, música e inclusão. A cidade se transforma em palco de alegria, reunindo moradores e visitantes em celebração que promete ficar na memória de quem vivenciar cada momento dessa folia.