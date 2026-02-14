Direitos Humanos promove capacitação para bolsistas com foco em saúde mental no ambiente de trabalho

Encontro reuniu autoridades na Câmara Municipal e reforçou o cuidado com o bem-estar emocional dos participantes do Programa Votuporanga em Ação.

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos, realizou na manhã desta sexta-feira (13.fev) uma capacitação voltada aos bolsistas do Programa Votuporanga em Ação, com o tema “Saúde Mental no Ambiente de Trabalho”. O encontro foi realizado na Câmara de Vereadores, no Plenário “Dr. Octávio Viscardi”, proporcionando um espaço de aprendizado e diálogo.

A iniciativa teve como objetivo ampliar a conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde emocional no dia a dia profissional, abordando estratégias de prevenção, manejo do estresse, equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, além da valorização do ambiente organizacional saudável e produtivo.

Estiveram presentes o prefeito Jorge Seba (PSD), acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba; Osvaldo Carvalho, representando o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB); o vereador Marcão Braz (PP); e o secretário da Pasta, Nilton Santiago.

A palestra foi ministrada por Maithê Oliveira Dias, psicóloga do CAPS AD, que conduziu reflexões sobre saúde mental como direito fundamental e pilar essencial para o desenvolvimento humano e profissional. Na ocasião, foram apresentados dados, exemplos práticos e orientações para identificação de sinais de sobrecarga emocional, além da importância do apoio institucional e do diálogo aberto nas equipes.

Nilton Santiago, destacou o compromisso da administração com a formação integral dos bolsistas: “Cuidar da saúde mental é garantir dignidade, respeito e melhores condições de trabalho. Nosso papel, enquanto poder público, é oferecer não apenas oportunidades, mas também suporte, orientação e ferramentas para que cada bolsista se desenvolva de forma plena, equilibrada e consciente. Investir em saúde emocional é investir em pessoas e, consequentemente, em uma cidade mais humana e solidária”, afirmou.