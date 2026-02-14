Direitos Humanos promove capacitação para bolsistas com foco em saúde mental no ambiente de trabalho

23
Direitos Humanos promove capacitação para bolsistas com foco em saúde mental no ambiente de trabalho - Foto: Ascom/Prefeitura de Votuporanga

Encontro reuniu autoridades na Câmara Municipal e reforçou o cuidado com o bem-estar emocional dos participantes do Programa Votuporanga em Ação.

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos, realizou na manhã desta sexta-feira (13.fev) uma capacitação voltada aos bolsistas do Programa Votuporanga em Ação, com o tema “Saúde Mental no Ambiente de Trabalho”. O encontro foi realizado na Câmara de Vereadores, no Plenário “Dr. Octávio Viscardi”, proporcionando um espaço de aprendizado e diálogo.

A iniciativa teve como objetivo ampliar a conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde emocional no dia a dia profissional, abordando estratégias de prevenção, manejo do estresse, equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, além da valorização do ambiente organizacional saudável e produtivo.

Estiveram presentes o prefeito Jorge Seba (PSD), acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba; Osvaldo Carvalho, representando o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB); o vereador Marcão Braz (PP); e o secretário da Pasta, Nilton Santiago.

A palestra foi ministrada por Maithê Oliveira Dias, psicóloga do CAPS AD, que conduziu reflexões sobre saúde mental como direito fundamental e pilar essencial para o desenvolvimento humano e profissional. Na ocasião, foram apresentados dados, exemplos práticos e orientações para identificação de sinais de sobrecarga emocional, além da importância do apoio institucional e do diálogo aberto nas equipes.

Nilton Santiago, destacou o compromisso da administração com a formação integral dos bolsistas: “Cuidar da saúde mental é garantir dignidade, respeito e melhores condições de trabalho. Nosso papel, enquanto poder público, é oferecer não apenas oportunidades, mas também suporte, orientação e ferramentas para que cada bolsista se desenvolva de forma plena, equilibrada e consciente. Investir em saúde emocional é investir em pessoas e, consequentemente, em uma cidade mais humana e solidária”, afirmou.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR