Mulher tem o corpo incendiado e é agredida pelo namorado em Rio Preto 

Caso ocorreu nesta terça-feira (10), no bairro Estância Bortoluzzo. Suspeito foi preso ao tentar impedir o socorro, mas liberado na delegacia.

Uma mulher de 36 anos teve o corpo incendiado e foi agredida pelo namorado, de 33, durante uma briga na madrugada desta terça-feira (10.mar), no bairro Estância Bortoluzzo, em São José do Rio Preto/SP.

Segundo apurado, ela se trancou no banheiro enquanto esperava por socorro. Os vizinhos acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que a levou com o corpo queimado, em estado grave, para o Hospital de Base, onde está entubada.

Ainda de acordo com o apurado, o namorado dela, de 33 anos, interferiu no atendimento, impedindo que a equipe fizesse o procedimento para dar continuidade ao transporte emergencial da vítima.

O suspeito foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), mas foi liberado após prestar depoimento.

A ocorrência foi registrada como violência doméstica e lesão corporal.