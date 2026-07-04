Mulher fica ferida após ser atingida por caminhão na Rodovia Euclides da Cunha 

De acordo com o apurado, M.J., de 60 anos, segue internada na Santa Casa de Votuporanga/SP. Caso é investigado.

Uma mulher de 60 anos ficou ferida após ser atingida pelo retrovisor de um caminhão na manhã desta quinta-feira (2.jul), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no perímetro urbano de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, M.J., atravessava a pista quando não percebeu a aproximação do caminhão. O motorista, ao notar a presença da pedestre na faixa de rolamento, teria tentado desviar para evitar o atropelamento, mas o retrovisor direito do veículo acabou atingindo a mulher, que caiu ao solo.

Com o impacto da colisão, a vítima sofreu uma fratura exposta na perna esquerda, além de escoriações no rosto e nos membros superiores. Equipes de resgate prestaram os primeiros atendimentos e a encaminharam para o pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga.

Em nota, o centro médico informou que “M.J., de 60 anos, deu entrada no Pronto Socorro nesta quinta-feira (2), às 9h31, vítima de atropelamento. Ela segue internada.”

As causas e a dinâmica do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.