DISE de Fernandópolis percebe “mudança” e prende traficante em Votuporanga 

Os policiais civis que monitoravam o suspeito de traficar drogas na região notaram a movimentação e optaram pela abordagem; dois tijolos de maconha foram apreendidos.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Fernandópolis/SP, prendeu nesta sexta-feira (3.jul), em Votuporanga/SP, um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com o apurado, após dias de investigação, os agentes identificaram que o suspeito estaria traficando drogas na região de Fernandópolis, mas havia se mudado para Votuporanga.

Durante o trabalho de monitoramento, os investigadores flagraram uma movimentação considerada típica do tráfico de drogas. Na abordagem, foram apreendidos dois tijolos de maconha, outras porções da droga já fracionadas e prontas para a venda, além de duas balanças de precisão, dinheiro e materiais utilizados para embalar os entorpecentes.

O caso foi apresentado na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o indivíduo foi ouvido e autuado por tráfico de drogas, sendo colocado à disposição da Justiça.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar possíveis envolvidos no esquema de tráfico de drogas.