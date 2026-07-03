“Golpe do TED falso” resulta em apreensão de gado em Valentim Gentil 

Um proprietário de gado de Fernandópolis teria sido vítima de um golpe durante a negociação dos animais. O comprador enviou um suposto comprovante de TED, que posteriormente foi identificado como falso, possivelmente produzido com o auxílio de IA.

Uma ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil de Votuporanga/SP resultou na apreensão de uma carga de gado e na detenção de suspeitos na tarde desta quinta-feira (2.jul).

De acordo com o apurado, um proprietário de gado de Fernandópolis/SP teria sido vítima de um golpe durante a negociação dos animais. O comprador enviou um suposto comprovante de TED, que posteriormente foi identificado como falso, possivelmente produzido com o auxílio de inteligência artificial (IA).

Inicialmente, acreditando que o pagamento havia sido realizado, o proprietário do gado autorizou que um funcionário entregasse os animais ao motorista do caminhão responsável pelo transporte. Pouco tempo depois, ao perceber que o valor não havia sido creditado, entrou em contato com o banco e foi informado de que a conta bancária constante no comprovante sequer existia.

Em seguida, a vítima acionou imediatamente as forças de segurança e policiais militares e civis iniciaram uma operação, conseguindo localizar o caminhão em uma estrada vicinal de Valentim Gentil/SP, realizando a abordagem e a detenção dos suspeitos.

Ainda segundo o apurado, um fato que chamou a atenção é que, mesmo após a abordagem policial, a pessoa que teria enviado o suposto falso comprovante continuava conversando com o proprietário do gado por meio do WhatsApp, afirmando que iria “resolver a situação”, sem demonstrar saber que os ocupantes do caminhão já haviam sido detidos.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes da Polícia Civil de Votuporanga, onde os suspeitos eram ouvidos até o fechamento desta reportagem.