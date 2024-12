Mulher é flagrada tentando entrar em presídio com dois celulares escondidos nas partes íntimas 

O crime ocorreu na manhã do último sábado (28) no Centro de Detenção Provisória de São José do Rio Preto/SP.

Uma mulher de 51 anos foi flagrada tentando entrar no Centro de Detenção Provisória de São José do Rio Preto/SP com dois celulares escondidos nas partes íntimas. O caso ocorreu na manhã do último sábado (28.dez).

De acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita foi detida após passar pelo scanner corporal que detectou a presença dos telefones na região do abdômen, próximos à genital.

Ao ser questionada, ela confessou que entregaria os aparelhos para o atual companheiro, que está preso no local. Disse, também, que a ação foi realizada com base em um pedido dele. Os celulares foram apreendidos e a suspeita foi ouvida e liberada.

O caso foi registrado como entrada ilegal de aparelho móvel em estabelecimento prisional.

