Motociclista morre após acidente entre Mirassol e Jaci 

Outra vítima foi socorrida em estado grave para o Hospital de Base de Rio Preto.

Um motociclista de 25 anos, morador de Jaci/SP, morreu no hospital nesta quinta-feira (8.ago) após ser socorrido e levado da rodovia entre Jaci e Mirassol/SP. De acordo com informações do boletim de ocorrência, na última quarta-feira (7), Matheus Tavares Franco atingiu uma bicicleta guiada por um jovem de 18 anos, levado para o Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP em estado grave.

Policiais militares relataram que era por volta de 15h de quarta, quando foram acionados ao acesso 451, Antônio Vissoto da rodovia SP-310 devido a um acidente de trânsito com vítimas. Ao chegar no km 6, pista leste, encontraram uma Honda/CG 150 Titan KS de cor prata no gramado ao lado da pista de rolamento e uma bicicleta preta. Constatou-se inicialmente uma colisão lateral.

Com base nos danos e análise do local, apuraram que a motocicleta guiada pela vítima seguia pela rodovia, entre Jaci e Mirassol e, ao atingir o km 6, colidiu lateralmente com o ciclista, que ia pelo mesmo sentido. Ambos tombaram sobre a via, que não tem acostamento.

Os rapazes foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros em estado grave para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Mirassol e depois transferidos ao HB, ambos com quadro de trauma cranioencefálico.

Familiares ficaram responsáveis pela bicicleta e a motocicleta acabou recolhida por guincho, sob a responsabilidade também de um familiar. Nesta quinta-feira, por volta de 20h, funcionária da unidade de saúde encaminhou por e-mail para a Central de Flagrantes a comunicação da morte do motociclista, com diagnóstico de ‘traumatismo cerebral difuso’, atestado pelo médico responsável pelo atendimento.

O corpo foi encaminhado para exame necroscópico no IML (Instituto Médico Legal) por veículo de empresa funerária.

Matheus Tavares Franco foi sepultado às 16h30, nesta sexta-feira, no Cemitério Municipal de Jaci.

Caso é investigado pela Polícia Civil que deve apontar as causas do acidente.