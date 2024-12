Votuporanga registra 14ª morte por dengue em 2024 

O óbito foi confirmado na última sexta-feira (27) e a vítima é uma idosa de 87 anos. Município que lidera o ranking de mortes pela doença na região, registra 11.497 casos de dengue até o momento.

A Secretaria da Saúde de Votuporanga/SP confirmou na última sexta-feira (27.dez) a 14ª morte por dengue no ano de 2024.

Segundo a secretaria, a vítima é uma idosa de 87 anos que morava no bairro Votuporanga 1. Ela morreu no dia 16 de dezembro devido às complicações da doença.

Votuporanga totaliza 11.497 casos de dengue até o momento. Outras 383 notificações estão em investigação. O município também registra 16 casos de chikungunya. Outras quatro suspeitas estão em análise.

Sem vacina disponibilizada, a dengue é um grave problema que tem assolado Votuporanga no último ano, inclusive alçando o município a liderança do ranking de mortes no noroeste paulista.

O cenário volta a se complicar com o período de chuva e o alerta em relação à doença voltou a ser disparado, principalmente após o relato de que pessoas sem outras doenças de base estão sendo internadas com complicações provocadas pela dengue.

Veja como identificar os sintomas da dengue:

Febre alta;

Dor atrás dos olhos;

Dor no corpo;

Manchas avermelhadas na pele;

Coceira;

Náuseas; e

Dores musculares e articulares.

Veja as principais recomendações para eliminação de criadouros do Aedes aegypti:

Eliminar pratos de plantas ou utilizar um prato justo ao vaso, que não permita acúmulo de água;

Descartar pneus usados em postos de coleta da Prefeitura;

Retirar objetos que acumulem água de quintais, como potes e garrafas;

Verificar possíveis vazamentos em qualquer fonte de água;

Tampar ralos;

Manter o vaso sanitário sempre fechado;

Identificar sinais de umidade em calhas e lajes;

Verificar a presença de organismos vivos em águas de piscinas ou fontes ornamentais.

