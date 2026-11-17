Vítima foi atingida com duas facadas no peito após discussão motivada por ciúmes. Suspeito foi localizado armado com uma faca e preso em flagrante.

Uma mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio na tarde desta segunda-feira (16.nov), no bairro Residencial Nova Catanduva, em Catanduva/SP. O principal suspeito é o namorado dela, Thiago Rodrigues dos Santos, que foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava em casa jogando baralho com o companheiro quando ele passou a apresentar comportamento agressivo e começou a ingerir bebida alcoólica. Durante a discussão, o homem teria pegado uma faca na cozinha e desferido duas facadas na região do peito da mulher.

Mesmo ferida, a vítima conseguiu escapar da residência e pedir ajuda a vizinhos, que acionaram as equipes de socorro. Ela foi encaminhada consciente ao Hospital Padre Albino, onde recebeu atendimento médico.

Após o ataque, o suspeito fugiu do local, mas foi localizado pela polícia escondido atrás de um estabelecimento comercial às margens de uma rodovia. No momento da abordagem, ele ainda estava armado com uma faca.

Conduzido à delegacia, Thiago confessou o crime e alegou que a agressão foi motivada por ciúmes. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência.

Durante os procedimentos policiais, o suspeito apresentou comportamento agressivo, chegando a golpear as grades da cela e danificar parte da estrutura. Um policial sofreu ferimentos leves nos braços e nas mãos ao tentar contê-lo.

O homem permaneceu preso e foi autuado por tentativa de feminicídio, violência doméstica, lesão corporal e resistência.