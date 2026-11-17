Sérgio Bonfim, de 45 anos, ajudava o proprietário do estabelecimento quando foi surpreendido por um atirador. Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime.

Um homem de 45 anos foi assassinado na noite desta segunda-feira (16.nov) dentro de um bar localizado na Rua Peru, em Pereira Barreto/SP.

A vítima foi identificada como Sérgio Bonfim, que, segundo informações apuradas, ajudava o proprietário do estabelecimento na organização e reposição de mercadorias quando foi atingido por um disparo de arma de fogo na região da nuca.

O crime aconteceu por volta das 19h10, no conhecido Bar do Sousa, também chamado por frequentadores de Bar do Rato.

De acordo com o relato do comerciante à polícia, um homem vestindo roupas escuras e carregando uma mochila entrou no local, sacou um revólver calibre .38 e efetuou o disparo contra a vítima.

Após o ataque, o suspeito deixou o estabelecimento e fugiu acompanhado de outro homem que o aguardava em uma bicicleta. Os dois seguiram em direção à Rua São Salvador e desapareceram antes da chegada das equipes policiais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu Sérgio até o Hospital de Pereira Barreto. Apesar dos esforços das equipes médicas, a morte foi confirmada pouco depois.

A área foi preservada para o trabalho da Polícia Científica, que realizou a perícia no local em busca de elementos que possam ajudar na identificação dos envolvidos.

Na manhã desta terça-feira (17), o corpo permanecia no Instituto Médico Legal (IML) de Andradina/SP aguardando liberação para os atos fúnebres.

A Polícia Civil instaurou inquérito e trabalha para esclarecer a dinâmica do crime, identificar os autores e descobrir a motivação do homicídio.