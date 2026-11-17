Mulher foi atacada com golpes de capacete após acidente no centro de Fernandópolis/SP. Suspeitos foram localizados e presos horas depois.

Um casal foi preso nesta segunda-feira (16.nov) após agredir uma motorista e danificar seu veículo durante uma discussão de trânsito no centro de Fernandópolis/SP.

Segundo a polícia, a confusão começou após uma colisão entre um carro e uma motocicleta na Rua São Paulo. A passageira da moto I.O.B., de 26 anos, teria agredido a condutora com golpes de capacete, causando ferimentos no rosto e na cabeça.

Já o motociclista M.M.T., de 22 anos, danificou o automóvel com golpes de capacete, perfurou um dos pneus com uma faca e ainda danificou o celular da vítima.

Após o ataque, os dois fugiram, mas foram localizados pela Polícia Militar no Jardim Paulista e encaminhados à delegacia.

A mulher ferida foi socorrida à Santa Casa de Fernandópolis e, após receber atendimento médico, informou que pretende representar criminalmente contra os envolvidos.

O casal permaneceu preso pelos crimes de lesão corporal, dano, constrangimento ilegal e furto.