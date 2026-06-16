Mulher é encontrada morta dentro do porta-malas de carro em canavial 

Luana Cristina Boldrim foi achada com os braços e pernas amarrados e uma sacola na cabeça em Catanduva/SP. Bruno Henrique Alves e Cassiano José da Silva são os suspeitos de envolvimento no crime e foram presos.

Uma mulher de 29 anos foi encontrada morta em Catanduva/SP, dentro do porta-malas do próprio carro, em um canavial na noite desta segunda-feira (15.jun). Dois homens, de 34 e 51 anos, foram presos em flagrante e confessaram o crime.

Segundo o apurado, Luana Cristina Boldrim estava no compartimento do VW/FOX, de cor prata, com os braços e pernas amarrados e uma sacola na cabeça. A Polícia Militar informou à reportagem que a vítima era considerada desaparecida desde a manhã desta segunda-feira (15).

Bruno Henrique Alves e Cassiano José da Silva são os suspeitos de envolvimento no crime. Eles disseram à polícia que foram até a casa de Luana para cobrar uma dívida de produtos farmacêuticos. Depois, a sequestraram e levaram até o canavial, onde o carro foi localizado.

Um terceiro suspeito de envolvimento não foi encontrado pela polícia até a última atualização desta reportagem.

*Com informações do g1