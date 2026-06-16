Últimos dias para empreendedoras da região Noroeste Paulista se inscreverem para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026

Prazo vai até 19 de junho para empreendedoras concorrerem à iniciativa que reconhece trajetórias de sucesso e oferece até R$ 50 mil para vencedoras.

O prazo está acabando: empreendedoras do Estado de São Paulo têm até 19 de junho para garantir sua participação no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN) 2026. A iniciativa reconhece histórias inspiradoras de mulheres que transformam ideias em negócios de sucesso, promovem inovação, geram empregos e contribuem para o desenvolvimento econômico e social de suas comunidades. A inscrição pode ser feita no site oficial da premiação: sebrae.com.br/mulherdenegocios . Os prêmios chegam a R$ 50 mil.

Podem participar mulheres empreendedoras maiores de 18 anos, cis ou trans, proprietárias de microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP), Microempreendedora Individual (MEI), produtoras rurais e artesãs. É necessário que o empreendimento esteja formalizado até 1º de janeiro de 2025.

Cada candidata deverá escolher apenas uma categoria, de acordo com o perfil do negócio que lidera. O regulamento completo, cronograma e formulário de inscrição estão disponíveis no endereço eletrônico do prêmio. A página também divulga comunicados, resultados das etapas e eventuais atualizações do cronograma.

A premiação está dividida em cinco categorias: MEI, Pequenos Negócios (ME e EPP), Produtora Rural e Artesanato, Ciência e Tecnologia e Negócios Internacionais, refletindo a diversidade de perfis, segmentos e estágios de maturidade dos negócios liderados por mulheres.

Etapas da premiação

O processo de seleção é composto por três etapas: estadual, regional e nacional.

Na etapa estadual, as candidaturas são avaliadas por uma comissão julgadora em cada Estado e no Distrito Federal.

“Em São Paulo, serão reconhecidas as três melhores histórias de cada categoria, totalizando 15 empreendedoras premiadas. As vencedoras estaduais também terão a oportunidade de expor seus negócios na Feira do Empreendedor 2026, ampliando sua visibilidade e oportunidades de conexão com o mercado”, explica a gestora estadual Sebrae Delas, Elaine da Mata.

O Sebrae Delas é uma iniciativa do Sebrae-SP voltada ao fortalecimento do empreendedorismo feminino.

As primeiras colocadas de cada categoria avançam para a etapa regional, que reúne os destaques das sete regiões do País. As vencedoras regionais seguem para a etapa nacional, prevista para novembro, quando concorrem aos principais reconhecimentos da premiação.

Além do prêmio em dinheiro, as vencedoras nacionais recebem capacitação, mentorias, networking e oportunidades de desenvolvimento empresarial que fortalecem ainda mais suas trajetórias empreendedoras.

Quem pode participar novamente

Empreendedoras que participaram de edições anteriores podem se inscrever novamente. A única exceção são as vencedoras nacionais em primeiro lugar, que não podem mais concorrer ao prêmio. Já as vencedoras estaduais podem retornar à competição após dois anos da edição em que foram premiadas.

Além da premiação financeira, as vencedoras conquistam visibilidade nacional, acesso a capacitações exclusivas, networking qualificado e reconhecimento por suas contribuições ao empreendedorismo feminino no Brasil. Confira os prêmios da etapa nacional:

Premiação Nacional

Ouro

R$ 50 mil;

Participação no Empretec;

Custeio para participação presencial na cerimônia nacional;

Missão técnica;

Mentoria online.

Prata

R$ 30 mil;

Participação no Empretec;

Custeio para participação presencial na cerimônia nacional;

Missão técnica.

Bronze

R$ 20 mil;

Participação no Empretec;

Custeio para participação presencial na cerimônia nacional;

Missão técnica.