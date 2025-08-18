Mulher é ameaçada e baleada na frente do filho em Olímpia 

Suspeito, que é ex-marido da vítima, fugiu levando a criança. Crime ocorreu na madrugada deste domingo (17).

Uma mulher de 24 anos foi baleada na frente do filho, de um ano, na madrugada deste domingo (17.ago), em Olímpia/SP. O suspeito, que é ex-marido da vítima, fugiu levando a criança.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher relatou à polícia que levou o filho com febre para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, após a alta médica, foi surpreendida pelo ex na saída, contra o qual possui medidas protetivas.

Na ocasião, ela foi ameaçada com a arma e obrigada a entrar no carro. O suspeito a levou até uma área rural, onde afirmou que iria matá-la e disparou três vezes, na cabeça e nas costas, e fugiu em seguida.

A mulher caminhou até uma casa próxima, onde pediu socorro a um homem que estava dormindo. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao pronto-socorro de Olímpia.

A Polícia Militar apurou que a criança foi deixada pelo suspeito na casa de uma tia. O homem não havia sido localizado até a última atualização desta reportagem.

A ocorrência foi registrada como tentativa de feminicídio.

*Com informações do g1