Câmara realiza Audiência Pública para discutir PPA e LDO 

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP anunciou a realização de uma Audiência Pública no dia 26 de agosto de 2025, a partir das 18h15, no Plenário “Dr. Octávio Viscardi”.
O encontro é aberto a toda a população e vai tratar de dois instrumentos essenciais para o planejamento e a execução das políticas públicas no município:
- PPA (Plano Plurianual) para o período de 2026 a 2029;
- LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para o exercício de 2026.
De acordo com a Casa de Leis, a audiência é uma oportunidade para que cidadãos, entidades e representantes de diversos setores apresentem sugestões, debatam prioridades e contribuam para a definição do orçamento e das metas estratégicas da cidade.
O PPA estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração municipal para um período de quatro anos, servindo como base para a execução das políticas públicas. Já a LDO define as metas e prioridades para o próximo exercício, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA).
O Legislativo reforça que a participação popular é fundamental para garantir transparência, diálogo e pluralidade de ideias na tomada de decisões que impactam diretamente a qualidade de vida da população.