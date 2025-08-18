Lucas evolui, joga mais minutos e acirra disputa no São Paulo 

Atacante atua por 45 minutos diante do Sport, na Ilha do Retiro, e pode ser titular contra o Atlético Nacional, pela Conmebol Libertadores.

O atacante Lucas deu mais um passo para voltar a ser titular do São Paulo depois de duas lesões no joelho direito. O camisa 7 jogou por 45 minutos e fez gol no empate em 2 a 2 com o Sport, no último sábado, acirrando a disputa por uma vaga no meio de campo tricolor.

Lucas se recuperou da última lesão sofrida no joelho, ainda em maio, e voltou a jogar no dia 9 de agosto, contra o Vitória, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro – o São Paulo venceu o duelo por 2 a 0. O atacante, em seu retorno aos gramados depois de três meses sem jogar, atuou por apenas 13 minutos.

Depois, no empate em 0 a 0 com o Atlético Nacional, pela Libertadores, Lucas ficou em campo por 29 minutos, já demonstrando uma evolução em relação ao retorno aos gramados. Contra o Sport, no último sábado, o atacante atuou durante todo o segundo tempo e fez o primeiro gol do São Paulo.

O técnico Hernán Crespo colocou Lucas em campo contra o Sport no lugar de Rodriguinho, um dos concorrentes por uma vaga no meio de campo, que atualmente é formado por Bobadilla, Marcos Antônio e Alisson.

Nesta terça-feira, às 21h30, no Morumbis, o São Paulo enfrenta o Atlético Nacional e precisa vencer para avançar às quartas de final da Libertadores. No jogo de ida, os dois times empataram em 0 a 0.

Crespo, porém, ainda não definiu quem será titular contra os colombianos. Em entrevista coletiva depois do empate com o Sport, despistou sobre a escalação para a Libertadores.

“(Tem chances) como todos. Estou contente por ele, porque fez gol depois de muito tempo. Estou muito contente, porque conseguiu minutos em campo. Todos têm a possibilidade de serem titulares”, disse Crespo.

*Com informações do ge